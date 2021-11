Kitajski jaz tudi se je spremenil v ti tudi

Peng Shuai se je pojavila. In to kar nekajkrat konec tedna. Res pa je, da številni, ki so v minulih dneh izrazili zaskrbljenost za njeno varnost – potem ko je bila objavljena zgodba o tem, kako jo je bivši član stalnega komiteja politbiroja in namestnik premierja Zhang Gaoli prisilil v spolne odnose –, z njo še vedno ne morejo vzpostaviti neposrednega stika. A slavna teniška igralka je bila očitno v eni od restavracij, in to skupaj s trenerjem in nekaj prijatelji, nato pa tudi na teniškem turnirju za mladince. Po videopovezavi se je pogovorila s predsednikom MOK Thomasom Bachom.

Posamezni tuji mediji še naprej dvomijo, da je na posnetkih v resnici ona, bi se pa bilo morda bolj pomembno vprašati, kdo se skriva za pismom, ki ga je Peng Shuai 2. novembra objavila na kitajskem družbenem omrežju weibo, in kje je zdaj Zhang Gaoli.

Nobenega dvoma ni, da kitajskemu partijskemu pa tudi športnemu vodstvu ni bilo vseeno, ko so skoraj vsi teniški igralci in igralke z vrha seznama najboljših podprli Peng Shuai in ob tem poudarili, da so bili šokirani in zgroženi, ko je na kratko izginila iz javnosti. Poleg tega je jasno, da ambicioznim kitajskim voditeljem ni bilo lahko, ko je svetovna zveza ženskega tenisa (WTA) prejšnji teden zagrozila, da bodo iz Kitajske umaknili vse turnirje in posel, vreden več sto milijonov dolarjev, mirno postavili v drugi plan, če se ne bo razkrilo, kaj se dogaja s Peng Shuai.

Ko se je v mučno ugibanje o tem, kje je, vključil še Hu Xijin, glavni urednik partijskega glasila Global Times, ki je v soboto napovedal, da se bo teniška igralka v kratkem pojavila v javnosti, pa je začelo vse skupaj spominjati na zgodbo o obračunu znotraj partije, v katerem je seks – ne prvič – začimba, ki pokriva razloge, zaradi katerih ta boj poteka, pa tudi podrobnosti, povezane z ideološkimi ali vulgarno interesnimi spopadi med najmočnejšimi partijskimi frakcijami.

Hu je v nedeljo objavil posnetke, na katerih je videti Peng Shuai v restavraciji in na teniškem turnirju. Novinarjem ni bilo težko ugotoviti, da je šlo za sečuansko restavracijo. Poklicali so lastnika in ta je potrdil, da je bilo pri njih v separeju na kosilu sedem gostov, med katerimi je bila tudi teniška igralka, da niso naročili veliko hrane, ker so imeli vse polno tem za pogovor, nato pa je pokazal še račun, ki so ga plačali. Posnetek s teniškega turnirja je bil, kot trdi Hu, narejen v nedeljo. Na njem voditelj predstavlja ugledne goste, med katerimi je tudi visoka Peng Shuai (177 centimetrov) v športni trenirki.

»To, kar smo videli, je seveda razveseljivo, pa vendar ostaja nejasno, ali je svobodna in sposobna sama odločati o lastnih potezah, torej brez prisile in vmešavanja drugih,« se je oglasil Steve Simon, predsednik WTA. »Videoposnetki niso dovolj. Naši odnosi s Kitajsko so na razpotju.«

Opozorilo nasprotnikom Xi Jinpinga

Kitajska partijska elita, zbrana v 25-članskem politbiroju, katerega članica je, mimogrede povedano, ena sama ženska, prav nič ne skriva, kaj si misli o gibanju #jaztudi. Zanje je to zahodni in predvsem ameriški poskus, da se v vse dele sveta razširi »obarvana revolucija« in da se z izgovorom, da gre za pravice žensk, razdvoji in destabilizira tudi kitajska družba. A na Kitajskem lahko gibanje #jaztudi zlahka postane gibanje #titudi, tako da zagotovo ne more biti naključje, da je Peng Shuai svoje pismo o tem, kako jo je Zhang Gaoli osvajal in jo prisilil, da je imela z njim spolne odnose, objavila 2. novembra, torej le nekaj dni pred začetkom plenuma, na katerem je veliki vodja Xi Jinping zacementiral svoj zgodovinski položaj in morda tudi dosmrtno vladavino.

Zhang Gaoli sodi v frakcijo, v kateri vlada bivši partijski in državni voditelj Jiang Zemin. In Zhang je visoki položaj v najmočnejšem partijskem telesu (sedemčlanskem stalnem komiteju politbiroja) od leta 2012 do leta 2017 dobil prav zaradi tesnih stikov z Jiangom, ki ni nikoli skrival svojega nezadovoljstva s Xijevo politiko.

Petindevetdesetletni Jiang je seveda upokojen, a je še vedno na vseh pomembnih partijskih proslavah, še toliko bolj pa v vseh večjih partijskih turbulencah. Pismo Peng Shuai o odnosih z Zhangom je bilo na weibu celih 20 minut. Kitajski viri navajajo, da je že to znamenje, da se za vsem tem skriva odločno opozorilo nasprotnikom Xi Jinpinga. Opozorilo, ki pravi, da bi lahko bil naslednji #titudi. Kajti, kdo od njih ni igral tenisa… skupaj z vsem tistim, kar pogosto sledi igri?