Zelenski: Obleganje Mariupolja je vojni zločin

Glavni poudark i: Kitajski zunanji minister zatrdil, da bo čas bo dokazal, da so trditve Kitajske na pravi strani zgodovine.

Zelenski je dogajanje v Mariupolju označil za vojni zločin in opozoril na kupičenje ruskih trupel.

08.15 Raziskava: Vojna v Ukrajini bo na svetovni ravni pripeljala v stagflacijo

Sankcije bodo Rusijo potisnile v recesijo, svetovna gospodarska rast bi se lahko upočasnila, inflacija pa še porasla. Popolna prepoved trgovanja z ruskimi energenti bi lahko sprožila recesijo tudi v nekaterih evropskih državah. Posledica vojne v Ukrajini na svetovni ravni bo stagflacija, kaže ta teden objavljena raziskava IGM Foruma. Stagflacija – pojav, pri katerem upočasnjeno gospodarsko rast spremlja visoka inflacija – bo postopno zajela globalno gospodarstvo, je v raziskavi organizacije IGM Forum, v kateri gospodarske poglede na globalne pojave izmenjujejo ameriški in evropski ekonomisti, na vprašanje o posledicah zadnjih dogodkov v Ukrajini za globalno gospodarstvo odgovorila velika večina vprašanih.

08.08 Mariupol: Ruske sile naj bi bombardirale umetniško šolo

Mestni svet Mariupolja je sporočil, da so ruske sile bombardirale umetniško šolo, kamor se je zateklo 400 prebivalcev, poroča Reuters. Zelenski je v sinočnjem nagovoru dejal, kot poročanje Reutersa povzema Guardian, da je obleganje tega pristaniškega mesta vojni zločin, »teror, ki se ga bomo spominjal še stoletja. Dodal je, da se bo obleganje zapisalo v zgodovino odgovornosti za vojne zločine. Kljub temu so po njegovih besedah ​​potrebni mirovni pogovori z Rusijo, čeprav »niso lahki in prijetni«. Po poročanju lokalnih oblasti je v Mariupolu več kot dva tedna ujetih okoli 400.000 ljudi, ki se skrivajo pred močnim bombardiranjem, ki je prekinilo centralno oskrbo z električno energijo, ogrevanjem in vodo.

Reševalci še vedno iščejo preživele v mariupolskem gledališču, za katerega lokalne oblasti pravijo, da so ga ruski zračni napadi uničili v sredo. Rusija zanika, da je udarila v gledališče ali ciljala na civiliste. Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da njegove sile »zategujejo zanko« okoli Mariupola in da so spopadi dosegli središče mesta.

Ukrajinski begunci počivajo v hotelski plesni dvorani, ki je bila preurejena v improvizirano zavetišče v mestu Suceava v Romuniji. FOTO: Armend Nimani/AFP

07.15 Včeraj evakuirali 6600 Ukrajincev

Več kot 6600 Ukrajincev je bilo v soboto evakuiranih iz obleganih mest prek osmih humanitarnih koridorjev, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navaja Guardian. Zelenski je pozval, naj se nemudoma izvedejo »smiselna, pošten« mirovna pogajanja, poroča Reuters.

V videonagovoru zgodaj davi je opozoril na kopičenje trupel ruskih vojakov, ki jih nihče ne pride iskat. Ob tem priznava, da ima Rusija skoraj neomejeno rezervo vojakov, vendar se je začudil, da državljani Rusije ne opazijo vseh teh izgub. Moskvi je povedal, da bi bile ruske izgube sicer tako velike, da bi si potrebovale generacije, da si opomorejo. »Pogajanja o miru, o varnosti za nas, za Ukrajino – smiselna, poštena in brez odlašanja – so edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo zaradi lastnih napak,« je dejal Zelenski. Po navedbah ukrajinskih oblasti je doslej od ruske invazije na Ukrajino umrlo 14.000 ruskih vojakov. Ruske oblasti so medtem pred približno enim tednom poročale o 1300 mrtvih ruskih vojakih. Kot opozarja dpa, nobenih navedb ni možno neodvisno preveriti.

07.05 Rusi naj bi ustavili avtobuse, ki so bili namenjeni v Mariupolje

Po poročanju Kyiv Independenta, ki ga povzema Guardian, so ruske čete ustavile kolono avtobusov, ki so vozili v Mariupol, da bi evakuirali prebivalce. S sklicevanjem na mestni svet Berdjanska so sporočili, da je bila kolona ustavljena nekaj kilometrov izven Berdjanska, zavrnili so jim vstop v mesto, voznikom pa ni bilo dovoljeno prenočiti. Kot opozarja Guardian, jim teh informacije ni uspelo preveriti. Pišejo pa, da so na tisoče prebivalcev tega strateško zelo pomembnega mesta proti njihovi volji odpeljali v Rusijo, kjer si jih 'preusmerili' v oddaljena mesta v državi, je sporočil mestni svet Mariupolja.

07.00 Kitajska: Čas bo pokazal, da smo na pravi strani zgodovine

Kitajski zunanji minister pravi, da bo čas pokazal, da stojijo na pravi strani zgodovine glede ukrajinske krize, piše Guardian. Reuters poroča, da je minister Wang Yi novinarjem v soboto povedal, da se je Kitajska »vedno zavzemala za ohranjanje miru in nasprotovanje vojni ter da je njeno stališče »objektivno in pravično ter v skladu z željami večine držav«.

Wang Yi. FOTO: Michael Dalder/Reuters

»Čas bo dokazal, da so trditve Kitajske na pravi strani zgodovine,« je dejal v izjavi, ki jo je objavilo ministrstvo. Kitajska vlada ima nasprotujoča si stališča glede vojne. Projicirala se je kot nevtralna sila, češ da spoštuje suverenost Ukrajine, pa tudi ruske »varnostne skrbi« in dejala, da bi lahko posredovala.