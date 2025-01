Ali umetna inteligenca ogroža demokratične volitve?

V nadaljevanju preberite:

Leto 2024 je bilo zgodovinsko rekordno po številu volitev v svetu, saj so potekale v več kot 60 državah. Rekordno je bilo tudi po deležu volivcev – na vseh volitvah je po nekaterih ocenah sodelovala skoraj polovica svetovnega prebivalstva.

Preden natančneje analiziramo, kako uporaba orodij UI vpliva na volitve, je pomembno, da opredelimo, kaj so svobodne in poštene volitve v okviru liberalno demokratičnega sistema poliarhije – demokracije za velik del družbe. Gre za liberalno demokratični model, iz katerega tudi slovenska ustava črpa temeljne ideje. Njegove elemente najdemo tudi v københavnskih političnih kriterijih, ki so bili sprejeti kot sklop pogojev za vključevanje novih članic v Evropsko unijo pred veliko širitvijo s posocialističnimi državami.