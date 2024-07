Apple na Kitajskem nič več med prvimi petimi najbolje prodajanimi telefoni

V nadaljevanju preberite:

V času, ko se je oblikoval in povečeval srednji razred, so bile ameriške znamke pojem višje življenjske ravni, zanesljive kakovosti in splošnega statusa. Zdaj je za srednji razred značilna nacionalna zavednost, če že ne nacionalizem, tako da njegovi pripadniki raje kupujejo domače izdelke.

Ko je Apple maja letos na Kitajskem znižal cene iphonov, in to že drugič v tem letu, je bilo jasno, da se je do nedavna priljubljeni pametni telefon na kitajskem trgu znašel na spolzkih tleh.