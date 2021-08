Kjer se prepirata dva, Scholz dobiček ima

V nadaljevanju preberite:

Manj kot dva meseca je še do zveznih parlamentarnih volitev v Nemčiji. Predvolilno kampanjo sta najbolj zaznamovali epidemija korone in klimatske spremembe, glavna protagonista pa sta kanclerska kandidata CDU in stranke Zeleni, Armin Laschet in Annalena Baerbock . Javnost budno spremlja vsako njuno potezo, zaradi česar sta se ob spodrsljajih že večkrat znašla v hudi nemilosti. To bi lahko bila voda na mlin Olafu Scholzu iz SPD , ki bi ga Nemci, če bi kanclerja volili neposredno, tudi najraje videli v kanclerski palači.