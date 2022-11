Vitalij Kličko: Putinov namen je, da umremo, da zmrznemo

V zadnjih tednih je na milijone Ukrajincev občasno ostalo brez elektrike in vode, ker so ruski zračni napadi usmerjeni na ključno energetsko infrastrukturo. Kot navaja BBC, je bilo zaradi ruskih napadov na elektrarne in daljnovode uničenih ali poškodovanih 40 odstotkov ukrajinskega energetske sistema. Zato je kijevski župan Vitalij Kličko prebivalce opozoril, da morajo biti pripravljeni zapustiti mesto v primeru popolne izgube električne energije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi lahko Rusija »skoncentrirala sile in sredstva za morebitno ponovitev množičnih napadov na našo infrastrukturo, predvsem energetsko«. Ženevske konvencije, ki opisujejo humanitarne standarde za ravnanje v vojni, sicer določajo, da se napadi ne smejo izvajati na civilne objekte.

Vsaj tisoč ogrevalnih zatočišč se postavlja po mestu, kjer se bodo ljudje v nujnih primerih lahko ogreli. FOTO: Reuters

V govoru na ukrajinski televiziji je župan Kličko rusko ciljanje energetske infrastrukture označil za »terorizem« in »genocid«. »Ruski predsednik Vladimir Putin »ne potrebuje nas, Ukrajincev. Potrebuje ozemlje, potrebuje Ukrajino brez nas,« je dejal Kličko, sicer nekdanji boksar. »Zato je vse to, kar se dogaja – vsi napadi na ključno infrastrukturo – genocid. Putinov namen je, da umremo, da zmrznemo ali da nas prisili, da pobegnemo z naše zemlje, da jo bo imel on.«

Kličko je zagotovil, da oblasti delajo vse, da luči ostanejo prižgane in voda teče; poudaril je tudi, da so pripravljeni na različne scenarije.

Trije milijoni prebivalcev Kijeva bi se moralo dogovoriti za bivanje pri prijateljih ali sorodnikih, ki živijo v predmestju in imajo še vedno vodo in elektriko, tako da imajo načrt za najslabši možni scenarij, če bi bila prekinjena oskrba Kijeva, je dejal. Dodal je, da oblasti delajo zaloge goriva, hrane in vode, prebivalci pa da bi morali storiti enako. Vsaj tisoč ogrevalnih zatočišč se postavlja po mestu, v njih se bodo ljudje v nujnih primerih lahko ogreli.

Drugi uradnik v prestolnici Kijev je opozoril, da bosta v primeru popolnega izpada električne energije prenehala delovati tudi vodovod in kanalizacija. Pozimi je v Kijevu povprečna temperatura pod lediščem, ponoči pa je še hladneje.