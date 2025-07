Ključni pogoj Izraela za končanje vojne ostaja razorožitev Hamasa

Izrael se je pripravljen pogajati o koncu vojne v Gazi med 60-dnevno prekinitvijo ognja, o kateri se trenutno v Dohi pogajata delegaciji Izraela in palestinskega gibanja Hamas, je v četrtek sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Pri tem je vztrajal pri razorožitvi Hamasa pred koncem začasnega premirja.

»Ob uveljavitvi te prekinitve ognja bomo začeli pogajanja za dokončno končanje vojne,« je v video sporočilu med obiskom Washingtona povedal Netanjahu. Pri tem je ponovil, da ključni pogoj Izraela ostaja razorožitev palestinskega islamističnega gibanja Hamas ter odprava njegovih »vladajočih in vojaških zmogljivosti«.

»Če bo to mogoče doseči s pogajanji, bo to odlično. Če tega ne bo mogoče doseči s pogajanji v 60 dneh, bomo to dosegli z drugimi sredstvi, z uporabo sile,« je dodal. Obljubil je še, da bo Izrael storil vse, da bi omogočil izpustitev čim več zajetih talcev.

Delegaciji Izraela in Hamasa sta v nedeljo v Dohi začeli nov krog pogajanj o ameriškem predlogu 60-dnevne prekinitve ognja v Gazi, med katero bi Hamas izpustil deset živih talcev in nekaj trupel umrlih talcev, v zameno za izpustitev določenega števila Palestincev iz izraelskega ujetništva.

Hamas je v sredo sporočil, da je pripravljen izpustiti deset živih talcev. Gibanje sicer vztraja, da bi dogovor o prekinitvi ognja moral predvidevati tudi konec vojne, umik izraelskih sil in začetek obnove Gaze.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu vztraja pri svojem. FOTO: Alex Wroblewski/Afp

Sankcije proti poročevalki za Palestino

Združeni narodi so medtem v četrtek ameriške sankcije proti poročevalki za Palestino Francesci Albanese označili kot nevaren precedens. »Uporaba enostranskih sankcij proti posebnim poročevalcem ali katerim koli drugim strokovnjakom ali uradnikom ZN je nesprejemljiva,« je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.

Odzval se je tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk, ki je po uvedbi sankcij v Ženevi pozval k ustavitvi napadov in groženj proti osebam, ki jih imenujejo ZN in mednarodne ustanove, kot je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) »Pozivam k takojšnjemu preklicu sankcij ZDA proti posebni poročevalki Albanese zaradi dela, ki ga je opravila v okviru mandata o stanju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih,« je dejal Türk.

Sankcije proti Albanese, ki jih je v sredo razglasil državni sekretar ZDA Marco Rubio, so že pred tem obsodile humanitarne organizacije, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch. Podporo poročevalki je izrazila tudi Slovenija.

Italijanska pravnica od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava, zaradi česar si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev in nakopala jezo Izraela in ZDA. Med obiskom Slovenije je po uvedbi sankcij dejala, da bo še naprej opravljala svoje delo.