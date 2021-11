Ključno je troje: cepljenje, maske, prezračevanje

V nadaljevanju preberite:

Olajšanja na stari celini še nekaj časa ne bo, kajti okužbe z novim koronavirusom so spet v vzponu. Čedalje huje je znova v vzhodnih evropskih državah, na slabše se obrača na zahodu, v južnih družbah pa za zdaj še ne bijejo plati zvona. Toda krivulja lahko hitro strmo naraste povsod. Po nedavni napovedi Svetovne zdravstvene organizacije naj bi do februarja v Evropi kot vnovičnem žarišču pandemije covid-19 pokopal do pol milijona ljudi. Razmere so preresne, da virusa ne bi vzeli resno vsi Evropejci, tudi Francozi.