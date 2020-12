Kmečka vstaja, ki jo Indija dobro razume

V nadaljevanju preberite:

​Zaradi deregulacija kmetijskega sektorja so se indijski kmetje, v strahu, da bodo postali plen lahek plen korporacij, dvignili na noge.Več sto tisoč kmetov, večinoma iz Pandžaba in Harjane, držav, ki veljata za »žitnico Indije«, v spremstvu številnih podpornikov že tri tedne blokira pet glavnih prometnic, ki vodijo proti New Delhiju. Pred prestolnico jih je pričakala policija z vodnimi topovi in gumijevkami, sindikati kmetov pa so v ponedeljek – kot odgovor na policijsko nasilje in neodzivnost vlade na njihove pripombe – organizirali celodnevno gladovno stavko. Vodje kmečke vstaje grozijo, da bodo, če bo treba, ostali na cestah do zadnjega diha in se ne bodo umaknili, dokler ne bo Modi odstopil od »thatcherjanskih zakonov«, kot jih vse pogosteje imenujejo indijski mediji.