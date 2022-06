Ko hrup pomeni konec pandemije

V nadaljevanju preberite:

Otroci v japonskih šolah so morali biti tiho celi dve leti. Osnovnošolci in dijaki srednjih šol so morali med šolskim kosilom molčati, vse dokler se je po deželi širil koronavirus, da bi na ta način preprečili njegovo prenašanje z aerosoli, kadar se prek ust in nosu ne nosi medicinske maske.

Ko je izobraževalni odbor v Fukuoki na zahodu Japonske prejšnji teden sprejel odločitev, da bodo tišino ukinili, je bilo to znamenje, da se okužba umika z japonskih otokov in da se življenje vrača v normalo.