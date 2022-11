Ko rakete udarijo po Poljski

Čigave rakete so v torek priletele v poljsko vas Przewodów​ ob ukrajinski meji in ubile dva človeka, še ni jasno. V Moskvi so odločno zanikali, da so to bili njihovi izstrelki, s katerimi so v torek znova množično tolkli po ukrajinski energetski infrastrukturi. V ameriških medijih so se pojavile informacije, da je napad na članico Nata nemara res zakrivila ukrajinska protizračna obramba, ki je poskusila sestreliti izstrelke napadalcev.

Za televizijo CNN je neimenovani visoki predstavnik ameriške administracije povedal, da so v Kijevu priznali, da so s protizračno obrambo poskušali sestreliti ruske rakete, ki so letele na cilje blizu poljske meje. Ali so na poljsko stran prileteli ukrajinski izstrelki, še ni jasno. Nekateri vojaški analitiki so namreč ugotavljali, da bi lahko na poljsko ozemlje padli tudi ostanki ruskih raket, ki so bile prestrežene pred dosegom ciljev v Ukrajini. Te informacije potrjujejo tudi prvotne izjave ameriškega predsednika Joeja Bidna, da po do zdaj znanih podatkih o poti smrtonosnih izstrelkov ni verjetno, da sta priletela iz Rusije. Na ruskem obrambnem ministrstvu so že prej izjavili, da je po objavljenih fotografijah mogoče ugotoviti, da sta katastrofo v poljski vasi povzročila izstrelka ukrajinskega sistema protizračne obrambe S-300.

Čeprav se v zadnjem času Washington in Moskva strinjata o zelo malo rečeh, se zdi, da sta tokrat na isti strani.

Za tiskovno agencijo AP so neimenovani visoki ameriški viri povedali, da je napad na poljsko vas res zagrešila ukrajinska protizračna obramba, v agenciji Reuters pa so razkrili, da je takšne informacije Biden posredoval tudi kolegom iz Nata in skupine držav G7. Čeprav se v zadnjem času Washington in Moskva strinjata o zelo malo rečeh, se zdi, da sta tokrat na isti strani. Na ruskem obrambnem ministrstvu so obtožbe o napadu na Poljsko označili za »načrtovano provokacijo«, s katero hočejo nasprotniki zaostriti razmere. Nekdanji ruski predsednik in premier Dmitrij Medvedjev, ki je zdaj drugi človek ruskega sveta za nacionalno varnost, je incident na Poljskem poimenoval »ukrajinski raketni napad«, kar po njegovih besedah kaže zgolj na to, da »Zahod s hibridno vojno veča verjetnost začetka svetovne vojne«.

Iskanje krivcev

V Moskvi so zatrdili, da cilj njihovih napadov ni bil niti blizu tega dela ukrajinsko-poljske meje. Toda tokrat so ruske sile tolkle tudi po območju tik ob meji, Lvovu in okolici, kjer je večina prebivalcev ostala brez elektrike, vode in ogrevanja. V torek je bil ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo najhujši od začetka »posebne vojaške operacije«, če je verjeti ukrajinskim uradnim virom. Rusi so kot odgovor na desant na Krimski most prvič v doslej najhujšem napadu udarili po ukrajinskem energetskem omrežju 10. oktobra, a takrat so proti zahodni sosedi izstrelili »le« 84 raket, tokrat pa jih je po ukrajinskih podatkih na njihovo ozemlje priletelo najmanj 100.

V Moskvi so odločno zanikali, da so bili izstrelki njihovi. Ni verjetno, da sta raketi prileteli iz Rusije. Dmitrij Medvedjev: To je bil ukrajinski raketni napad.

Če so bili na zahodnem delu Zahoda previdni pri iskanju krivcev, so bili na njegovem vzhodnem delu od začetka prepričani, da so napad zagrešili Rusi. V Latviji so za napad na sosedo in sočlanico Nata takoj obtožili Rusijo, v Estoniji so zagotovili, da bo njihova država branila vsak centimeter ozemlja severnoatlantskega zavezništva, na Slovaškem so zahtevali, naj Rusija takoj ustavi nespametne napade na ukrajinsko infrastrukturo, češki premier Petr Fiala pa je izjavil, da bo to še en dokaz o ruskem poskusu zaostrovanja razmer, če bo Poljska dokazala, da so njeno ozemlje res napadli Rusi.

Domnevni ruski »napad na Poljsko« kaže, da stopamo v novo fazo konflikta, je prepričan veteran med ruskimi mednarodnimi analitiki Fjodor Lukjanov. Po besedah voditelja ruskega sveta za zunanjo in obrambno politiko ter urednika revije Rusija v globalni politiki je postala pomemben igralec osrednja in vzhodna Evropa, ki se tako tudi obnaša, ker hoče povečati svojo vlogo in si zagotoviti dodatna varnostna zagotovila. Lukjanov je prepričan, da je še vedno zelo majhna verjetnost za razširitev fronte onstran ukrajinskih meja, a to ne pomeni, da se napetosti v Natu ne bodo večale. Prav tako po njegovih besedah ni več mogoče, da bi Zahod in Rusija skupaj ugotovila, kaj se je sploh zgodilo, in se izognila medsebojnemu obtoževanju. »To je toliko težje ravno zato, ker zdaj igrajo prvo violino države srednje in vzhodne Evrope. To zgolj veča tveganje,« je ugotovil ruski analitik.