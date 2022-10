Ko raste magnituda laži in neumnosti, raste magnituda resnice

V nadaljevanju preberite:

Če se je pojem prebujenosti spet pojavil kot opomin, da se rasna represija v ZDA nadaljuje skozi politiko kriminalizacije na podlagi rase, kako je izraz prešel v splošno rabo in do danes postal zmerljivka, s katero predsednik neke evropske vlade na twitterju označi najstnika, ki na ulici protestira proti klimatski brezbrižnosti politične elite?

»Politična korektnost je prešla vse meje razumnega, dandanes ni mogoče več ničesar reči, prebujenstvo omejuje osebno svobodo in vodi v samocenzuro, je nova globalna diktatura, ki ogroža kreativno mišljenje in izražanje …« Oseba, ki je na twitterju ravnokar objavila zgornji poskus razmišljanja, se najverjetneje počuti ogroženo zaradi možnosti jedrske katastrofe, v nebo rastoče draginje, talečega se permafrosta, novih in starih virusov, ki mutirajo, možnosti, da se zapletemo v tretjo svetovno vojno. A v javni debati se najraje angažira, ko se ponudi priložnost, da za vse slabe novice okrivi mlade in manj mlade, ki so v svojem okolju opazili kakšno krivico, nato pa nanjo opozorili.