Ko se v človekovi zavesti zgodovina spremeni v logično nit

Ko je princ Charles pred tremi leti in pol proslavljal svoj sedemdeseti rojstni dan, je imela njegova mati, kraljica Elizabeta II., duhovit in pomenljiv komentar na račun rojstnodnevne torte svojega najstarejšega sina. »Tudi moja mati je bila ob meni, ko sem dopolnila sedemdeset let, in nekdo jo je slišal, kako je pokomentirala, da je sedemdeset let prav tista starost, ko število svečk na torti preseže vdih v pljučih, ki je potreben za to, da se vse upihnejo.«