Kdo je matematik in mislec, ki želi ustaviti Putina in Trumpa

Nicușor Dan, trenutni župan Bukarešte in kandidat za predsednika Romunije, opozarja, da Elon Musk in podpredsednik ZDA JD Vance ne poznata dovolj dejstev o politični krizi v njegovi državi, da bi jo lahko objektivno ocenjevala. Prav tako meni, da bi moral ameriški predsednik Donald Trump do ruskega predsednika Vladimirja Putina zavzeti ostrejše stališče.

Dan kandidira za predsednika šestega najbolj naseljenega evropskega naroda, medtem ko se Romunija spopada z ustavno krizo. Decembrske predsedniške volitve so bile razveljavljene zaradi sumov ruskega vmešavanja, spornega financiranja in vplivne kampanje na družbenih omrežjih, ki je neznanega skrajnega desničarja Călina Georgescuja pripeljala do zmage. Kljub obtožbam o nepravilnostih je Georgescu ostal priljubljen, vse dokler ga volilne oblasti niso popolnoma diskvalificirale iz ponovljenih volitev maja letos.

To odločitev sta ostro kritizirala Musk in Vance, ki sta jo označila za kršitev demokracije. Vendar Dan meni, da so bile njune izjave posledica pomanjkanja informacij in glasne kampanje Georgescuja, medtem ko romunske oblasti javnosti niso ponudile dovolj dokazov o nepravilnostih.

»To meče slabo luč na Romunijo. Moramo razjasniti situacijo,« pravi Dan in dodaja, da imajo Američani imajo pravico do svojega mnenja, a romunske volivce bolj zanima, kako bodo kandidati oblikovali prihodnost države, piše Politico.

Kritična odločitev za Romunijo in EU

Volitve bodo odločale o prihodnosti države z 19 milijoni prebivalcev na vzhodnem robu EU, kjer se nahaja tudi ključna Natova baza. V prvem krogu, ki bo 4. maja, ima največ možnosti skrajni desničar George Simion, ki želi ukiniti vojaško pomoč Ukrajini in zagovarja združitev Romunije z Moldavijo. V primeru njegove zmage bi Romunija postala nova trdnjava nacionalizma v EU, podobno kot Madžarska pod vodstvom Viktorja Orbána, navaja Politico.

Če mu v predsedniški tekmi ne uspe, se bo verjetno vrnil k matematiki. FOTO: Andreea Campeanu Reuters

Dan, nekdanji matematični genij in filozofski mislec, ostaja upanje prozahodnih sil. Če mu uspe priti v drugi krog volitev 18. maja, se obeta napet boj za prihodnjo usmeritev Romunije – ali bo ostala zvesta Zahodu ali se bo obrnila proti vzhodu.

Kdo je Dan

Romunija ima po njegovih besedah močno zgodovinsko zavest o nevarnosti ruskega vpliva. »Putinov režim želi destabilizirati demokracijo v Romuniji in v celotni regiji. To je del njegove hibridne vojne proti Evropi,« opozarja Dan.

Dan se zavzema za mir v Ukrajini, vendar meni, da Trumpova administracija pritiska le na Kijev, ne pa tudi na Moskvo. »Če želiš pritiskati na Rusijo, lahko to storiš s finančnimi sankcijami, vplivaš na ceno nafte in podobno,« pravi Dan in dodaja, da tega še nismo videli. Opozarja, da ima Putin danes močnejši mednarodni položaj kot pred mesecem dni, kar povečuje tveganje za varnost v Evropi.

Dan, nekdanji matematični genij in borec proti korupciji, se vidi kot »antisistemski politik«, ki ga ljudje dojemajo kot iskrenega kritika političnega establišmenta. Sam poudarja, da je osebnost politika pomembnejša od programa. Dan nikoli ni zares želel postati politik, a je kljub temu ustanovil stranko Zveza za rešitev Romunije, ker je videl potrebo po novi usmeritvi. Do politike ni sentimentalen, saj je stranko zapustil in postal neodvisni kandidat.

Če mu v predsedniški tekmi ne uspe, se bo verjetno vrnil k matematiki. »Ljudje ne razumejo, da je matematika zelo podobna umetnosti in literaturi – gre za raziskovanje samega sebe in sveta okoli sebe,« pravi.