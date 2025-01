Uvoz konfliktnega ruskega lesa v Slovenijo se povečuje, cariniki ga ne zaznajo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima vse večjo vlogo pri nezakonitem uvozu ruskih brezovih vezanih plošč skozi države posrednic v EU. Od julija leta 2022, ko je začela veljati prepoved uvoza brezovih vezanih plošč iz Rusije in Belorusije v EU, do oktobra lani smo skozi Kitajsko, Kazahstan in Turčijo uvozili za 367 tovornjakov oziroma ladijskih kontejnerjev tega blaga v vrednosti več kot 38 milijonov evrov, razkriva poročilo britanske okoljske nevladne organizacije Earthsight. Finančna uprava nezakonite trgovine z ruskim lesom razen v enem sumljivem primeru ni zaznala.

Pred uvedbo sankcij proti Rusiji je uvoz brezovih vezanih plošč v Slovenijo iz Kitajske, Turčije, Kazahstana in Gruzije znašal nič. Glavnino tega vsestransko uporabnega lesnega polizdelka smo uvozili iz Rusije. Po uvedbi sankcij se je uvoz iz Rusije ustavil, uvoz iz Kitajske, Turčije in Kazahstana pa se je dramatično povečal. Tolikšnega povečanja ni mogoče razložiti s povečanjem proizvodnje na Kitajskem, v Turčiji in Kazahstanu, zato je upravičena trditev, da so vse brezove vezane plošče, ki so bile po uvedbi sankcij uvožene iz teh držav v EU, proizvedene v Rusiji, v omenjenih treh državah pa so jih zgolj prepakirali, ponaredili izvor in naprej poslali kot njihov izdelek, trdijo pri Earthsightu. To so njihovim raziskovalcem pod krinko priznali sami trgovci in posredniki iz teh držav.

