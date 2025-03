Romunsko ustavno sodišče je zavrnilo kandidaturo skrajno-desnega kandidata, ki je v razveljavljenem prvem krogu predsedniških volitev prejel največ glasov, Călina Georgescuja. Sodišče je soglasno potrdilo nepravilnosti, ki so neposredno vplivale na volilno kampanijo.

Oblasti so pridobile dokaze o ruskem vmešavanju, sumljivem financiranju in povezavah z ekstremističnimi skupinami, kar je privedlo do razveljavitve volitev. Februarja letos so proti njemu vložili šest kazenskih obtožnic, vključno z lažnim financiranjem kampanje in širjenjem propagande.Ustavno sodišče ga je dokončno spoznalo za krivega in mu onemogočila ponovno kandidaturo. Pritožba na odločitev ustavnega sodišča ni mogoča.

Odziv po sodbi

Georgescu je v svojem nagovoru po sodbi poudaril, da je s kampanjo razkril »demona v vsej njegovi grdoti«. Njegova izjava je bila jasna: »Če želite podpreti katero koli osebo s podpisovanjem novih seznamov kandidature, vas prosim, da to storite, kot vam narekuje vest,« je pozval svoje podpornike.

»Sistem ne sprejema nikogar izven svojih vrst,« je dejal in dodal, da je cilj spremeniti sistem, ne posameznika. Poudaril je, da bi lahko vsak, ki bi govoril resnico in želel dobro tej državi, naletel na enako oviro kot on.

Protesti so bili izraz globokega nezadovoljstva in občutka krivice med Georgescujevimi podporniki. FOTO: Andreea Campeanu/Reuters

»Demokracija in svoboda sta na zadnjih vzdihljajih, in zato moramo zdaj bolj kot kdaj koli prej pokazati, da naša izbira šteje,« je dejal. Njegove besede so odmevale tudi med protestniki, ki so se zbrali pred sodiščem, kjer so izražali podporo Georgescuju in obsodili sodnike kot izdajalce.

Kritika sistema in politične elite

Georgescu je predstavil tudi svoj program »Hrana, voda, energija«, ki temelji na neodvisnosti in suverenosti Romunije. V svojem programu je izpostavil pomen samooskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, kot so hrana, voda in energija, ter poudaril, da mora Romunija postati neodvisna in suverena država, zavračal je sodelovanje z EU in želel z Romunijo izstopiti iz Nata. Prav tako je kot cilj izpostavil večje sodelovanje z Rusijo.

Kritiziral je tudi pandemijske ukrepe, ki jih je označil za eksperiment za popolno podreditev prebivalstva. Po njegovih besedah so bili ukrepi, kot so zaprtje ljudi v domove, prisotnost vojske na ulicah in prepoved verskih obredov, prvi korak k popolni podreditvi in da pandemija sploh ni obstajala. »Tako imenovana pandemija je bila prvi eksperiment, da bi nas potisnili v popolno podreditev,« je dejal. Georgescu je opozoril, da so ti ukrepi dokaz, da ljudje niso svobodni, ne v Romuniji ne v Evropi.

Georgescu je v svojem nagovoru po sodbi poudaril, da je s kampanjo razkril »demona v vsej njegovi grdoti«. FOTO: Octav Ganea/Reuters

Nekaj izjav, ki jih je dal Georgescu pred kamero: - Je »voda« res voda? »Je voda res H2O, kot so nas prepričevali – ali, bolje rečeno, indoktrinirali –, da verjamemo? Povem vam, da ni. Voda vsebuje informacije. Zato jo zapirajo v plastične steklenice, da odstranijo njeno informacijsko vrednost. Če bi voda ostala v svojem naravnem stanju, bi nam posredovala te informacije. Zavest se ne more razvijati, če te prisilijo, da si odvisen od izdelkov, ki ti jih prodajajo v plastiki. Vse, kar je v supermarketih, je plastika,« je pojasnil v intervjuju. - V podkastu je zatrdil, da gazirane pijače, kot sta fanta in pepsi, vsebujejo nanobote, ki »po zaužitju vdrejo v telo kot v računalnik«. »Te pijače vsebujejo več kot 38 sestavin. Kako lahko nekdo pije nekaj s toliko sestavinami? To je absurdno! Točno to želijo – da nam prodajajo plastične izdelke, napolnjene z nanoboti, ki vdirajo v tvoje telo tako, kot bi vdrli v računalnik,« je še dodal. - Georgescu je opozoril, da je 5G-tehnologija »izjemno nevarna za zdravje ljudi«. »Prebral sem analizo iz Amerike (ni jasno, na kaj točno se sklicuje), ki povezuje 5G s hudimi nevarnostmi za zdravje. Mobilnega telefona skoraj ne uporabljam več – komaj še govorim po njem. Da bi se zaščitil pred 5G, uporabljam izključno žične slušalke,« je dejal. - V eni svojih najbolj nenavadnih izjav je Georgescu trdil, da je na pogajanju pri Združenih narodih naletel na »nečloveško bitje«. »Na srečanju Združenih narodov sem srečal nečloveško bitje. To ni bila človeška vrsta, o tem sem prepričan. Morda se sliši nenavadno, in iskreno povedano, me ne zanima, kaj si kdo misli, ampak povem vam, da imamo opraviti z drugo vrsto.« - Izjavil je tudi, da egipčanske piramide – zgodovinsko obravnavane kot grobnice faraonov – »še niso bile uporabljene za namen, za katerega so bile zasnovane.« »Egipčanske piramide še niso služile svojemu pravemu namenu.« - Ljudje nikoli niso pristali na Luni. »Nekateri pravijo, da so ljudje pristali na Luni. Jaz tega ne verjamem. Prepričan sem, da se to ni zgodilo. To je samo še ena manipulacija, a to je že druga zgodba. Pristanek na Luni je bil zrežiran. Razmislite: trdijo, da so šli tja v sedemdesetih letih, potem pa kar naenkrat nihče več ne gre? Naj res verjamemo, da smo vmes izgubili tehnologijo za to?« - Neobstoj covida »Covid ne obstaja. Edina resnična znanost je Jezus Kristus.«

Mednarodni vidik in protesti

Poročila kažejo, da je imel njegov politični aparat vzpostavljenih na tisoče profilov, ki so neprestano ustvarjali in delili propagandne vsebine. Uporabniki tiktoka so se tako pogosto srečevali z njegovimi sporočili – neposredno ali prek subtilnih simbolov – ne glede na svoje preference. Iluzija priljubljenosti, ustvarjena z algoritmi, se je sčasoma preoblikovala v dejansko podporo. Kremlj je te obtožbe zavrnil kot »popolnoma neutemeljene«.

Mnogi Romuni verjamejo, da je bil Georgescu blokiran zaradi korumpirane politične elite, ki je oddaljena od potreb in želja ljudi. FOTO: Andreea Campeanu/Reuters

Protesti v podporo Georgescuju so bili množični in čustveni. Pred ustavnim sodiščem so se zbrali številni podporniki, ki so mahali z romunskimi zastavami, nosili pravoslavne ikone in križe ter vzklikali slogane, kot so »Călin Georgescu je predsednik« in »svoboda«. Ko je postalo jasno, da je sodišče zavrnilo njegovo kandidaturo, so se protestniki odzvali z glasnimi žvižgi in obtožbami proti sodnikom, ki so jih označili za izdajalce.

Protesti so bili izraz globokega nezadovoljstva in občutka krivice med Georgescujevimi podporniki. Mnogi Romuni verjamejo, da je bil Georgescu blokiran zaradi korumpirane politične elite, ki je oddaljena od potreb in želja ljudi. George Simion, vodja skrajno desne opozicijske stranke AUR in zaveznik Georgescuja, je na Facebooku zapisal: »Sramota! Ne boste nas premagali. Ljudje Romunije so se prebudili. Zmagali bomo.«

So Rusi že našli njegovega naslednika?

Anton Pisaroglu, sicer v Romuniji bolje znan kot kontroverzni politični svetovalec, je napovedal svojo kandidaturo za predsednika Romunije. Njegov glavni cilj je organizacija ponovnih »svobodnih volitev pod mednarodnim nadzorom«, saj meni, da trenutna politična situacija v državi ne odraža prave demokracije. Pisaroglu poudarja, da ni »rezerva« Călina Georgescuja, saj je ta »nenadomestljiv«. S svojo kandidaturo želi pokazati, da je edina rešitev za izhod iz trenutnega kaosa v državi ponovna vzpostavitev zaupanja v volilni proces. Pisaaroglu je sicer velik politični, pa tudi osebni, prijatelj Georgescuja, pišejo romunski mediji.

Sodišče je soglasno potrdilo nepravilnosti, ki so neposredno vplivale na volilno kampanijo. FOTO: Andreea Campeanu/Reuters

V nagovoru na tiktoku je Pisaroglu poudaril, da je že zbral skoraj 100.000 podpisov za svojo kandidaturo. Za uradno sodelovanje na predsedniških volitvah potrebuje 200.000 podpisov, kar bi ne le omogočilo njegove kandidature, temveč tudi dokazalo močno podporo med volivci, ki si želijo sprememb v romunski politiki. Pričakovati je, da se bo večina volilcev Georgescuja postavila na njegovo stran.

Nedolgo nazaj je bil sicer označen za »kandidata ruskih oligarhov« in da ima povezave z lobisti, ki delujejo v korist Rusije. Pisaroglu se brani pred temi obtožbami in trdi, da je svojo kariero zgradil brez kakršnegakoli vpliva drugih. Poudarja, da je bil povabljen na pomembne mednarodne dogodke, kot so srečanja z voditelji držav, kar po njegovem mnenju dokazuje njegovo neodvisnost in sposobnost razumeti globalno politično igro.

V svojih nastopih pred mediji zatrjuje, da je njegova kandidatura usmerjena v obnovo demokracije v Romuniji. Trdi, da so te obtožbe del širše kampanje diskreditacije, ki jo vodijo njegovi politični nasprotniki.