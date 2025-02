V Romuniji pridržali skrajno desnega predsedniškega kandidata Călina Georgescuja

Romunski politični prostor je pretresla aretacija Călina Georgescuja, kontroverznega kandidata skrajne desnice, ki je novembra lani presenetljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev. Pridržanje je sprožilo val odzivov med njegovimi podporniki in političnimi zavezniki, medtem ko mednarodni opazovalci opozarjajo na širše posledice dogajanja.

Georgescuja so preiskovalci pridržali, ko je bil na poti v romunsko prestolnico, kjer je nameraval vložiti kandidaturo za ponovljene predsedniške volitve.

Oblasti mu očitajo ustanavljanje in financiranje organizacij z ekstremističnimi in fašističnimi elementi, kar pa njegovi privrženci odločno zavračajo.

Pred stavbo tožilstva v Bukarešti se je v popoldanskih urah zbralo več deset protestnikov, med njimi tudi poslanci skrajno desne stranke AUR. Njihov voditelj George Simion je izpostavil, da gre za »politično nastavljen proces« in da nameravajo ostati pred tožilstvom, »dokler ne bo Georgescu izpuščen«. Na protestih so bili vidni tudi nacionalni simboli in transparenti z zahtevami po pravičnih volitvah.

FOTO: Octav Ganea/Reuters

Na dogajanje se je odzval tudi premier Marcel Ciolacu, ki je dejal, da morajo pristojni organi zagotoviti »trdne dokaze«, saj gre za izjemno občutljivo zadevo, ki bi lahko vplivala na politično stabilnost v državi.

Mednarodni odzivi

Novica o pridržanju je hitro preplavila mednarodne medije. Ameriški CNN je dogodek označil za »prelomni trenutek v romunski politični krizi«, britanski BBC pa je poročal o »nepričakovanem preobratu v volilnem procesu«. Ameriški milijarder Elon Musk se je odzval z nizom objav na družbenih omrežjih, v katerih je kritiziral dogajanje in napačno trdil, da je bil Georgescu »aretriran brez dokazov«.

Francoski Le Figaro in nemški Der Spiegel sta opozorila na potencialno vmešavanje tujih akterjev, saj so romunski preiskovalci v okviru širše preiskave izvedli več deset hišnih preiskav pri osebah, povezanih z Georgescujem, vključno z njegovim varnostnim svetovalcem Horațiuem Potro, ki ima domnevne stike z ruskimi paramilitarnimi skupinami.

Eden izmed ključnih elementov preiskave je sum na finančne tokove, ki so omogočili Georgescujevo politično kampanjo. Po navedbah preiskovalcev so pri Potri doma našli skrit sef s približno 1,5 milijona dolarjev gotovine ter zaloge orožja in streliva. Dokumenti, ki so jih zasegli, naj bi nakazovali povezave z vplivnimi osebami v Rusiji, vključno s pripadniki paravojaške skupine Wagner.

FOTO: Andreea Campeanu/Reuters

Dodatno so romunski preiskovalci zaprosili Turčijo za sodelovanje pri preiskavi morebitnih »trol farm«, ki so na družbenih omrežjih izvajale usklajene kampanje v podporo Georgescuju.

Tiktok škandal

Eden izmed ključnih dejavnikov Georgescujeve nepričakovane volilne uspešnosti je bil izjemen doseg njegove kampanje na družbenih omrežjih, zlasti na TikToku. V štirih dneh so njegovi videoposnetki zabeležili več kot 52 milijonov ogledov, s čimer je pridobil močno podporo mlajših volivcev.

Vrhovni svet za nacionalno varnost Romunije je pozneje opozoril, da je tiktok Georgescuju omogočil »preferenčno obravnavo«, kar je prispevalo k njegovi »masovni izpostavljenosti«. Tiktok je te očitke zavrnil in zatrdil, da je bil Georgescu obravnavan enako kot ostali kandidati ter da je bil podvržen enakim pravilom in omejitvam kot vsi drugi.

Dne 4. decembra 2024 je romunski predsednik Klaus Iohannis na zahtevo obveščevalnih služb razkril tajne dokumente, ki so pokazali, da Georgescujeva rast na tiktoku ni bila »organska«, temveč financirana in usklajena s strani Rusije. Dokumenti navajajo, da je bil Georgescujev oglaševalski slogan »Ravnotežje in pokončnost« metodološko enak prejšnji kampanji na tiktoku z naslovom »Brat ob bratu«, ki so jo ruski akterji uporabili za propagando v Ukrajini.

FOTO: Malina Norocea/Reuters

Romunski mediji so identificirali Eugen Sechila, skrajno desnega podpornika, kot ključnega financerja Georgescujeve kampanje.

Dokumenti razkrivajo tudi, da se je kampanja koordinirala prek telegrama in discorda, kjer so udeleženci prejemali navodila, kako zaobiti varnostne mehanizme TikToka, izogibati se geografskim omejitvam in blokadam zaradi množičnega komentiranja.

Eden izmed izpostavljenih računov na tiktoku, z uporabniškim imenom Bogpr, ki ga je upravljal romunski državljan Bogdan Peșchir, je nakazal več kot milijon evrov različnim tiktok vplivnežem, vključno s 381.000 evri, neposredno povezanimi z Georgescujevo promocijo.

Južnoafriška oglaševalska agencija FA Agency je kontaktirala številne tiktok vplivneže in jim ponudila vsakemu po 1.000 evrov za promocijo Georgescujevih videoposnetkov. Po ocenah je bilo v promocijo njegovih vsebin vključenih več kot 25.000 računov.

Dva dni po objavi teh podatkov, 6. decembra, je Ustavno sodišče Romunije razveljavilo rezultate volitev, ne da bi podalo uradno obrazložitev. Georgescujeva politična nasprotnica, Elena Lasconi, je odločitev ostro obsodila: »Odločitev ustavnega sodišča je nezakonita, nemoralna in uničuje samo bistvo demokracije – volitve.«

FOTO: Octav Ganea/Reuters

Preiskovalni romunski portal Snoop je pozneje še razkril, da je Georgescujevo tiktok kampanjo financirala tudi romunska Nacionalna liberalna stranka, ki je za vodenje kampanje najela podjetje Kensington Communication. To podjetje je pripravilo scenarij za promocijo, ki so ga nato prek na novo vzpostavljene platforme FameUp distribuirali 130 vplivnežem.

Georgescu je v svojem uradnem poročilu navedel, da je bil njegov celoten dohodek v času volilne kampanje 0 evrov, prav tako pa ni prijavil nobenih stroškov kampanje. Kljub temu neodvisni novinarski viri ocenjujejo, da je bila njegova kampanja vredna približno 50 milijonov evrov, kar odpira resna vprašanja o financiranju in morebitnem tujem vplivu na romunske volitve.

Politične posledice in prihodnost Romunije

Georgescujevi privrženci trdijo, da gre za politično motivirano akcijo, s katero mu želijo onemogočiti kandidaturo. Nasprotniki pa opozarjajo na nevarnosti skrajnih političnih gibanj in možne tuje vplive na volilni proces.

FOTO: George Calin/Reuters

Medtem ko se politična kriza v Romuniji poglablja, ostaja odprto vprašanje, kako bodo oblasti obvladale situacijo in kakšen bo nadaljnji odziv volivcev. Z naraščajočimi napetostmi in mednarodnimi odzivi je jasno, da bo prihodnost države močno odvisna od izidov preiskave in morebitnih sodnih postopkov.