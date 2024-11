(KOMENTAR) Začasno olajšanje

V nadaljevanju preberite:

Koalicija kanclerja Olafa Scholza je po dobrih treh letih zahtevnega mandata razpadla. Včerajšnje sporočilo kanclerja, da ministru za finance Christianu Lindnerju ne more več zaupati in da ga zato razrešuje, je pravzaprav olajšanje. Semaforska koalicija, v kateri so eni pritiskali na plin, drugi pa na zavoro, in ki ni bila sposobna pri tako pomembnih vprašanjih, kot sta zagotavljanje varnosti in blaginje najti skupnega jezika, nima več razloga za obstanek. Nadaljevanje prerekanja na podlagi preživetih in dokazano neuspešnih konceptih razvoja skozi zatiskanje pasu, milo rečeno, ne sodi v današnji čas tektonskih sprememb v svetu.

Če niti izvolitev Donalda Trumpa za novega starega predsednika ZDA liberalcev ni uspela premakniti z okopov varčevanja, je jasno, da koalicija v takšni sestavi nima več prihodnosti. Pri čemer seveda ministru Lindnerju nikakor ne gre očitati prevelike vneme pri skrbi za javne finance. Niti kanclerju ali ministru za gospodarstvo Robertu Habecku nebrzdane razsipnosti. Spomnimo, Scholz je kot minister za finance v vladi kanclerke Angele Merkel vestno skrbel za uravnotežen proračun. Težava je v okoliščinah, ki so se bistveno spremenile. Nemško gospodarstvo ne raste, v globoko krizo je zapadla avtomobilska industrija, Rusija že tretje leto uničuje Ukrajino, pod Trumpom je pričakovati vnovično poslabšanje odnosov med ZDA in EU in zaostrovanje trgovinske vojne, kjer zna kratko potegniti prav EU.