Bruselj se je pripravil na stanje šoka

V nadaljevanju preberite:

Da bodo voditelji držav o posledicah zmage Donalda Trumpa razpravljali pri enem njegovih najzvestejših sledilcev na stari celini, madžarskem premieru Viktorju Orbánu, bi bila lahko igra ironije. A neuradno zasedanje evropskega sveta v Budimpešti bo kot vrhunec polletnega madžarskega predsedovanja svetu EU. Jutrišnja večerja voditeljev v madžarskem parlamentu ob Donavi bo v znamenju Trumpovega zmagoslavja.

V Bruslju je bilo največ iskrenega veselja med nacionalisti, populisti in radikalnimi desničarji. Prešerno razpoloženi evropski poslanci iz njihovih vrst (nemške AfD, italijanske Lige, avstrijskih svobodnjakov …) so kar na parlamentarnih hodnikih nazdravljali s šampanjcem in snemali videosporočila njihovemu vzorniku Trumpu.