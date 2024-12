Komisarjeva pralnica denarja na loteriji

V nadaljevanju preberite:

Belgijec Didier Reynders je bil še v soboto evropski komisar za pravosodje. V preteklih mesecih­ je bil kandidat za še en komisarski mandat, a ga je dobila njegova strankarska kolegica v frankofonskih liberalcih Hadja Lahbib. Že junija je bil v boju za položaj generalnega sekretarja­ Sveta Evrope, organizacije iz Strasbourga, poražen v ­končnici izbora. Le tri dni po uradnem slovesu od bruseljske palače Berlaymont, kjer je sedež evropske komisije, so v belgijskem dnevniku Le Soir in na portalu Follow the Money razkrili, da je izkušeni liberalec v preiskavi v zvezi z domnevnim pranjem denarja.