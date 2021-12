Konec anarhije pri delu za digitalne platforme

V nadaljevanju preberite:

Delo platform je v EU hitro rastoča panoga in vse bolj postaja vsakdanji del gospodarstva. Med pandemijo covida-19 je dobilo še pospešek. V zadnjih petih letih so se prihodki takšnih delovnih platform zvišali za 500 odstotkov. V evropskem združenju sindikatov so prepričani, da bi nova ureditev, ki jo bo jutri uradno predlagala evropska komisija, delavcem zagotovila varne pogodbe, minimalne plače in plačan dopust.