Motor evropskega gospodarstva ugaša

Iz vseh kriz v zadnjih dveh desetletjih se je Nemčija uspešno izvila. Kljub globokim pretresom, od finančno-ekonomske do migracijske krize in covida, je razpoloženje v državi ostalo dobro. Merilci zadovoljstva ljudi so celo opazili, da so Nemci s svojim življenjem, zaposlitvijo, dohodkom in zdravjem iz leta v leto bolj zadovoljni.

Danes so razmere drugačne. Danes se zdi, da politika v Berlinu nima pravih receptov za tegobe ljudi oziroma da v njih ne zna vzbuditi zaupanja v, recimo temu, stabilno in gotovo prihodnost. Razkorak med sporočili vlade, politikami, ki jih sprejema, ter dojemanjem ljudi in realnimi razmerami v državi je tolikšen, da je že nemogoče podati objektivno oceno stanja.