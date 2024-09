(KOLUMNA) Super Mario, rešitelj Unije?

V nadaljevanju preberite:

Pisal se je julij 2012, ko je tedanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi z izjavo, da bo ECB »storila vse, kar bo potrebno ('whatever it takes'), da bo rešila evro«, pomiril finančne trge in se v zgodovino zapisal kot rešitelj skupnega evropskega denarja. S ta teden predstavljenim poročilom o Prihodnosti evropske konkurenčnosti se je izkušeni italijanski politik in bančnik postavil v vsaj tako zahteven strateški kontekst. Le da je zastavek verjetno še višji. Če je bila pred dvanajstimi leti na kocki prihodnost valute, je zdaj, v časih geopolitičnih sprememb in globalne ekonomske tekme, na veliki preizkušnji celotna Unija s svojimi vrednotami in načinom življenja.

Kaj vsebuje Draghijevo 400 strani dolgo poročilo? Zakaj so po njegovi oceni na veliki preizkušnji celotna Unija s svojimi vrednotami in načinom življenja? Kakšne prioritete postavlja v ospredje? Katere bodo ključni politični in finančni izzivi za reševanje problemov?