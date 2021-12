Konec začetka ali začetek konca

V nadaljevanju preberite:

V Donbasu je znova zavladalo praznično premirje, toda z obeh strani fronte še vedno prihajajo­ novice o kopičenju vojske in orožja. Z mednarodnega prizorišča je slišati, da bi lahko nasprot­nici iz nove hladne vojne končno sedli za pogajalsko mizo, nekateri analitiki pa so opozorili, da bi lahko ruske »neuresničljive« ­zahteve o neširjenju Nata na vzhod privedle do še večjih napetosti.