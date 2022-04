Konferenca v Dallasu za širitev gospodarskih meja

V nadaljevanju preberite:

»Let's go Mavs!« so skupaj z izvršno direktorico košarkarskega kluba Dallas Mavericks Cynt Marshall skandirali udeleženci slovensko-teksaške poslovne konference v dallaškem hotelu Hilton Anatole. Začasna domovina Luke Dončića s samotno zvezdo kot svojim prepoznavnim znakom vse bolj sveti tudi v ameriškem in svetovnem gospodarstvu, veliko pa lahko pokaže tudi Slovenija.