Kopičijo se svarila, da migracije ogrožajo varnost

V ozadju oboroženih spopadov na meji med Srbijo in Madžarsko, ki so pred časom zahtevali tri življenja, je bil boj med kriminalnimi tolpami tihotapcev ljudi. Pristojni v Bosni in Hercegovini še preiskujejo, od kod se je v nezakonitem migrantskem taboru tik ob meji s Hrvaško znašlo strelno orožje in kaj so nameravali početi s tem, strokovnjaki pa svarijo, da bi ob nadaljevanju globalnega kaosa migracije in odprava vizumskega režima za Kosovo lahko še poslabšale varnostne razmere.