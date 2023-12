Več podpore širitvi v Ukrajino kot na Zahodni Balkan

V nadaljevanju preberite:

Evropejci imajo različna mnenja­ o širitvi Evropske unije, prav tako se ne strinjajo o vplivu morebit­nega vstopa Ukrajine, držav Zahodnega Balkana, Moldavije,­ Gruzije in Turčije v povezavo, je razvidno iz najnovejše raziskave, ki jo je pred četrtkovim vrhom EU, na katerem bo v ospredju tudi to vprašanje, objavil Evropski svet za zunanje ­odnose (ECFR).

Kakor je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 6000 ljudi iz šestih držav EU, med katerimi ni bilo Slovenije, v pogledih na širitev sedemindvajseterice med »novimi« in »starimi« članicami obstajajo očitne razlike. Sprejemanju držav so bistveno bolj naklonjeni v Romuniji in na Poljskem kot na Danskem, v Franciji, Nemčiji in zlasti Avstriji. V Romuniji, denimo, podpira širitev dobra polovica vprašanih, petina pa tej ­nasprotuje. Na drugi strani je razmerje v naši severni sosedi 28 proti 53 v prid nasprotnikom. V povprečju je na vprašanje, ali bi Unija morala odpreti vrata, pritrdilno odgovorilo 35, negativno pa 37 odstotkov sodelujočih.