Korejci žalujejo in zahtevajo obsežno preiskavo po tragični letalski nesreči

Vršilec dolžnosti južnokorejskega predsednika je odredil nujno varnostno inšpekcijo celotnega letalskega sektorja v državi, dan po tem, ko je v najhujši letalski nesreči na južnokorejskih tleh življenje izgubilo 179 ljudi.

Letalo družbe Jeju Air je zagorelo med prisilnim pristankom na letališču Muan, pri čemer sta preživela le dva človeka. Vršilec dolžnosti predsednika, Čoi Sang Mok, je preiskovalcem naročil, naj nemudoma predstavijo svoje ugotovitve družinam žrtev.

Drugo letalo iste letalske družbe je le nekaj ur po nesreči zaradi težav s pristajalnim podvozjem obrnilo nazaj proti Seulu, piše BBC.

Letalo, model Boeing 737-800, je v ponedeljek ob 6.35 po lokalnem času (ob 22.35 po srednjeevropskem času) vzletelo z mednarodnega letališča Gimpo, a se je manj kot uro kasneje vrnilo zaradi tehnične okvare. Pristajalno podvozje, ki vključuje kolesa in druge ključne dele za vzlet, vožnjo po stezi in pristanek, ni delovalo.

Čoi Sang Mok je preiskovalcem naročil, naj nemudoma predstavijo svoje ugotovitve družinam žrtev. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Ta model letala, ki ga uporabljajo številne nizkocenovne letalske družbe, sestavlja večino flote Jeju Air; od 41 letal v lasti družbe jih je kar 39 tega tipa.

Smrtonosna nesreča, ki se je zgodila v nedeljo, je šokirala državo. Letalo je zdrsnilo s steze, trčilo v zid in eksplodiralo v ognjeni krogli. Po podatkih je bilo na letu 7C2216 175 potnikov in šest članov posadke, starih med tri in 78 let, večina med njimi pa je bila v starostni skupini od 40 do 60 let.

Med mrtvimi sta bila dva tajska državljana, preostale žrtve so bile večinoma Južnokorejci. Rešena sta bila le dva člana posadke, ki so ju izvlekli iz repnega dela letala, edinega, ki je ob trku ostal delno nedotaknjen.

Južna Koreja žaluje. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Preiskovalci domnevajo, da bi lahko bili vzroki za nesrečo okvara pristajalnega podvozja, trk s pticami ali slabi vremenski pogoji. Po besedah Džu Jong-wana, direktorja za letalsko politiko pri ministrstvu za infrastrukturo in promet, bodo v preiskavo vključene vse možne razlage: »Preiskujemo vse možnosti, vključno z odpovedjo sistema in vplivom zunanjih dejavnikov,« je dejal. Obe črni skrinjici letala, ključni za preiskavo, sta že bili najdeni.

Vodstvo Jeju Aira je na tiskovni konferenci v nedeljo izrazilo globoko opravičilo. »Iskreno se opravičujemo vsem prizadetim. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da razjasnimo vzroke za nesrečo,« so zapisali v uradni izjavi.

Priklon izvršilnega direktorja letalske družbe Jeju Air Kima E Beja in ostalih direktorjev družbe v opravičilo za letalsko nesrečo. FOTO: Yonhap/AFP

Boeing, proizvajalec letala, je prav tako izrazil sožalje družinam žrtev in zagotovil popolno sodelovanje pri preiskavi. Kljub temu so delnice Jeju Aira v ponedeljek v Seulu padle za osem odstotkov, še piše britanski BBC.

Nesreča je dodatno obremenila Južno Korejo, ki se že sooča s politično krizo po odločitvi parlamenta o ustavni obtožbi predsednika Jun Sok Jola. Vršilec dolžnosti predsednika Čoi Sang Mok, ki je svojo funkcijo nastopil šele v petek, je tragedijo označil za pretresajočo. »Kot vršilec dolžnosti predsednika sem globoko pretresen zaradi te nepričakovane tragedije, ki se je zgodila v obdobju, ko se narod sooča z gospodarskimi in političnimi izzivi,« je dejal.

Na letališču Muan so se zbrali svojci žrtev in v solzah trepetali, ko so oblasti glasno prebirale imena umrlih. Eden izmed svojcev je dejal: »Nisem imel priložnosti, da bi še zadnjič govoril s svojo hčerjo, saj je verjela, da bo varno prispela domov.«

Letalo Boeing 737-800 velja za izjemno zanesljiv model, ki je v široki uporabi po svetu. Po podatkih Zvezne uprave za letalstvo (FAA) je komercialno letalstvo še vedno najvarnejša oblika prevoza, saj dnevno varno prepelje 2,9 milijona potnikov.