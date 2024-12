Južnokorejska drama prerašča v tragično farso

V nadaljevanju preberite:

Južna Koreja je včeraj dobila drugega začasnega vršilca dolžnosti predsednika, in to za slaba dva tedna, potem ko je parlament izglasoval odpoklic vršilca dolžnosti predsednika in premiera Han Dok Suja, ki je to dolžnost opravljal od odpoklica in odstavitve predsednika Jun Sok Jola 14. decembra. Novi vršilec dolžnosti predsednika je namestnik premiera in minister za finance Čoi Sang Mok.

Za odpoklic vršilca dolžnosti predsednika niso potrebovali dvotretjinske večine. Zadostovala je običajna večina, kar za opozicijo, ki ima v enodomnem parlamentu večino, ni bila težava. Han Dok Su je za opozicijske poslance postal tarča, ko ni hotel imenovati treh sodnikov ustavnega sodišča, ki jih je kandidirala opozicija. To je posebno pomembno zdaj, ko se od ustavnega sodišča pričakuje, da bo potrdilo odpoklic predsednika Jun Sok Jola in tako omogočilo nove volitve.

Po južnokorejski ustavi morajo biti volitve novega predsednika države najpozneje 60 dni zatem, ko sodišče z dvotretjinsko večino sprejme pritrdilno mnenje o odpoklicu. Če niso imenovani trije novi sodniki, bi moralo o tem odločiti šest sodnikov, in to soglasno, kar bi bilo zelo težko doseči.

Tudi odpoklic Han Dok Suja včeraj ni minil brez spora med opozicijo in vladajočo Stranko ljudske moči (PPP), ki je napovedala, da bo vložila pritožbo zaradi sporne zakonitosti te poteze. Han Dok Su je prvi vršilec dolžnosti predsednika, ki je bil odpoklican, in tako se v aferi okoli Jun Sok Jola nadaljujejo precedensi, kakršnih še ni bilo v zgodovini te države.

Včeraj je tožilstvo vložilo obtožnico proti nekdanjemu obrambnemu ministru Kim Jong Hjanu, ki bo tako prvi funkcionar, povezan z razglasitvijo kratkotrajnega izrednega stanja 3. decembra, ki se bo znašel pred sodiščem. Sodili mu bodo zaradi poskusa, da bi obkolil poslopje parlamenta in aretiral ključne voditelje opozicijskih strank, da bi tako preprečil glasovanje o ukinitvi izrednega stanja.