Južnokorejsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti nekdanjemu obrambnemu ministru Kimu Jong Hjanu zaradi zarote in zlorabe oblasti. Gre za prvo obtožbo v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra letos.

Po navedbah tožilstva je Kim poskušal onemogočiti glasovanje o razveljavitvi izrednega stanja v Narodni skupščini. Ukazal je vojaškim enotam, naj preprečijo poslancem dostop do glasovanja in aretirajo določene posameznike. Oblasti so potrdile, da sta predsednik Jun Sok Jol in Kim Jong Hjan že novembra načrtovala uvedbo vojnega stanja.

Tožilstvo je razkrilo, da je Kim večkrat kontaktiral generalporočnika Li Jin Vuja, poveljnika glavnega obrambnega poveljstva, in mu naročil, naj pošlje svoje enote k poslopju Narodne skupščine ter prepreči glasovanje. Kim naj bi Lija grajal in spraševal: »Zakaj ne moreš vdreti v poslopje in aretirati poslancev?«.

Po navedbah tožilstva so bile v operacijo vključene specialne enote, kot sta Armadno poveljstvo za specialne operacije in enota 707. Predsednik Jun Sok Jol naj bi osebno ukazal: »Vdrite s sekirami in strelnim orožjem ter jih odstranite ...«, oddal pa naj bi še »Vojno stanje lahko razglasimo tudi trikrat, če se nam tako zazdi ...«

Kim Jong Hjan je bil obtožen kot prvi. FOTO: Leah Millis/Reuters

Tožilstvo je še izpostavilo, da je Kim naročil nekdanjemu vodji vojaškega poveljstva za kontraobveščevalne operacije, Jeo In Hjungu, naj aretira in zadrži deset ključnih posameznikov v bunkerju B1, vojaškem poveljniškem središču za izredne razmere.

Med tarčami so bili predsednik Narodne skupščine Vu Von Šik, takratni predsednik vladajoče stranke Han Dong Hun in vodja opozicije Li Dže Mjunga. »Cilj je bil jasen: odstraniti ključne politične voditelje, ki bi lahko ovirali uresničitev načrta,« so pojasnili tožilci.

Posebna preiskovalna enota je razkrila tudi poskus prevzema nadzora nad Državno volilno komisijo (NEC) v Gvačonu. Kim naj bi naročil zaseg strežnikov in aretacijo vodilnih uradnikov, kar je tožilstvo označilo za neposredno grožnjo demokratičnim procesom v državi.

Medtem je južnokorejski parlament izglasoval odstavitev predsednika vlade Han Dong Huna, ki je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti predsednika države. Han je po glasovanju napovedal odstop in izjavil: »Spoštujem odločitev in bom počakal na razsodbo Ustavnega sodišča.«

Med tarčami so bili predsednik Narodne skupščine Vu Von Šik. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Opozicija je predlog za razrešitev vložila zaradi zavlačevanja pri imenovanju treh sodnikov na Ustavno sodišče, kjer trenutno poteka sojenje nekdanjemu predsedniku Junu Sok Jolu.

Po ustavi Južne Koreje je za odstranitev odstavljenega predsednika potrebna dvotretjinska večina devetčlanskega sodišča. Parlament je s 192 glasovi za in brez glasov proti potrdil Hanovo razrešitev, medtem ko so poslanci vladajoče stranke glasovanje bojkotirali.

Do odločitve Ustavnega sodišča bo Hanove naloge prevzel finančni minister Čoi Sang Mok kot vršilec dolžnosti predsednika. Vodja opozicije Li Dže Mjung je Hana obtožil zarote in napovedal nadaljevanje postopkov razrešitve.