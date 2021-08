Koronavirus kot geostrateški talib

V nadaljevanju preberite:

Včerajšnji telefonski pogovor med kitajskim partijskim in državnim voditeljem Xi Jinpingom ter kubanskim predsednikom Miguelom Diaz-Canelom je bil poseben po marsičem. Predvsem po času, v katerem je potekal. Prav zdaj so kitajsko-ameriški odnosi bolj zapleteni kot kdaj prej in je svetovna ureditev na tehtnici, na kateri so na eni strani ZDA in na drugi Kitajska.