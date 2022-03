Korziški separatist Colonna umrl zaradi napada v francoskem zaporu

Korziški separatist Yvan Colonna je po okoli tritedenski komi v ponedeljek zvečer podlegel poškodbam, ki mu jih je zadal sojetnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadu na Colonno v začetku marca so na Korziki izbruhnili neredi, v katerih je bilo poškodovanih več ljudi.

Smrt Colonne je v ponedeljek potrdila njegova družina. Umrl je v bolnišnici v Marseillu, kjer so ga zdravili, potem ko ga je napadel sojetnik v zaporu v južnofrancoskem Arlesu.

Plakat Yvana Colonne v njegovi rodni vasi Cargese. FOTO: Stephane Agostini/AFP

61-letni Colonna je sicer prestajal dosmrtno kazen zaradi umora prefekta Korzike Clauda Erignaca leta 1998.

Napad na separatista je na Korziki sprožil proteste in nerede, na katerih so francoskim oblastem očitali, da nosijo odgovornost za napad na Colonno, ker ga niso premestili v zapor na Korziki.

Korzičani na nogah

Francoske oblasti se po smrti Colonne bojijo novih izgredov na otoku. V več korziških mestih so za danes že napovedani shodi.

»Najpomembneje je, da se ohrani mir in se nadaljujejo pogajanja,« je danes dejal predsednik Emmanuel Macron ter obljubil preiskavo, s katero bodo ugotovili okoliščine smrti zapornika.

Odnosi med Korziko in vlado v Parizu so zelo zapleteni. Korziški nacionalisti so se več desetletij borili za samostojnost, tudi z nasiljem. Leta 2014 je njihova organizacija FLNC končala oborožen boj, po drugi strani pa je na pomenu pridobilo nacionalistično politično gibanje. Zdaj imajo v regionalnem parlamentu večino in se zavzemajo za avtonomijo otoka.

Po napadu v zaporu so izbruhnili spopadi s policisti. FOTO: Pascal Pochard-casabiancaA/FP

Po zadnjih neredih je tudi vlada v Parizu izrazila pripravljenost, da razmisli o možnosti avtonomije sredozemskega otoka, ki ga je nedavno obiskal notranji minister Gerald Darmanin. Po njegovem obisku in napovedih Pariza so se napetosti umirile.

Tedaj je bilo dogovorjeno, da se bodo pogovori o avtonomiji Korzike začeli aprila in se končali do konca leta.

Tiskovni predstavnik francoske vlade je sicer danes dejal, da bo Pariz na njih vztrajal pri tem, da Korzika ostane del francoske republike in da ne bo prišlo do nastanka dveh kategorij ljudi v državi.