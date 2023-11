Samo brez panike, Nemčija ni bolnik Evrope

V nadaljevanju preberite:

V Berlinu te dni poteka tradicionalni ekonomski vrh, ki ga organizira časnik Suddeutsche Zeitung. Letos se bodo udeleženci, med katerimi so tudi svetovno znana imena iz ekonomije in politike, ukvarjali predvsem z vprašanjem, kakšna je vloga Nemčije in Evrope v svetu, ki se vse bolj spreminja. O nevarnostih, ki izhajajo iz nove blokovske delitev sveta, pa tudi o posledicah vojn in podnebnih sprememb na ekonomijo in demokracijo.