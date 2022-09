Krsto Elizabete II. bodo pospremili v edinburško katedralo

Potem ko so krsto pokojne britanske kraljice Elizabete II. s škotskega gradu Balmoral, kjer je umrla, v nedeljo prepeljali v palačo Holyroodhouse v Edinburgu, jo bodo danes v procesiji pospremili v edinburško katedralo St. Giles. Tam bo imela javnost prvič možnost obiskati pokojno, preden jo v torek odpeljejo v London.

Hrastovo krsto, pokrito s škotsko kraljevo zastavo in vencem belega cvetja, so v nedeljo v spremstvu sedmih vozil z Balmorala odpeljali do škotske prestolnice. Na poti do Edinburga so se preminuli monarhinji poklonile množice, ki so se zbrale ob cesti.

Čez noč je počivala v palači Holyroodhouse, ki je uradna rezidenca britanskega monarha na Škotskem.

Danes popoldne jo bodo novi kralj Karel III. ter njeni preostali ostali otroci, princesa Anne, princ Andrew in princ Edward, v procesiji po osrednji ulici škotske prestolnice pospremili v katedralo.

Tam bo pokojnica počivala 24 ur in javnost se bo lahko poslovila od nje.

Kralj Karel III. se bo po avdienci s škotsko premierko Nicolo Sturgeon in obisku škotskega parlamenta vrnil v katedralo in se udeležil bedenja skupaj s preostalimi člani kraljeve družine.

Pred odhodom na Škotsko bo kralj danes dopoldne po napovedih skupaj s soprogo Camillo v Londonu obiskal parlament. Tam bo sprejel izraze sožalja od predstavnikov spodnjega in zgornjega doma parlamenta in jih nagovoril.