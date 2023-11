Krvoločne avtoštoparke globalizacije

V nadaljevanju preberite:

»Stenica! Moja ljubka majcena stenica! Moja draga majcena stenica, moja lastna majcena stenica! Ne zapusti me, vsaj malo bodi tukaj z menoj …« Tako se svoji stenici dobrika Ivan Prisipkin, nekdanji delavec in zvesti član partije, zavedni boljševik in komunistični revolucionar, ki je bil zamrznjen na dan svoje poroke. Vse skupaj se je zgodilo po nesrečnem naključju. Na tej poroki se je divje zabavalo, pilo, kadilo in izbruhnil je požar. Stara lesena tla so popustila in ženin je padel v klet – naravnost v blok ledu.