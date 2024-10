Kupovanje nepremičnin na instagramu

Zaradi strmega naraščanja cen nepremičnin se vse več ljudi po svetu, še posebej mladih, odloča za nakup starih, zapuščenih, a cenovno ugodnih stanovanjskih objektov. Pri Geodetski upravi Republike Slovenije (Gurs) poročajo, da je lani še naprej upadalo število nakupov in prodaj nepremičnin, kar se nadaljuje tudi letos. Najbolj se zmanjšuje število prodaj zazidljivih zemljišč, to pripisujejo predvsem pomanjkanju ponudbe primernih zemljišč v okolici večjih mest in visokim stroškom tako gradnje kot nakupa zemljišča. Gurs prav tako poroča, da so v zadnjih petih letih cene hiš narasle za 46 odstotkov, stanovanj pa za kar 60 odstotkov. Naraščajoče cene potencialne kupce spodbujajo k nakupu cenejših nepremičnin, predvsem zgodovinskih stavb, med njimi tudi nekdanjih šol, kmečkih hiš in celo cerkva.

Nakup kar prek instagrama

Na instagram profilu Cheap Old Houses (»Poceni stare hiše«), ki ga upravljata Elizabeth in Ethan Finkelstein, lahko najdete poceni zgodovinske nepremičnine. Stavbe s profila so tako v Evropi kot v ZDA, cene nakupa pa ne presežejo 100.000 dolarjev. Finkelsteinova želita dokazati, da lastništvo hiše ali stanovanja danes vendarle ni nemogoče, če smo pripravljeni biti ustvarjalni. Sama sta ponosna lastnika newyorške hiše iz 18. stoletja, za katero sta odštela le 70.000 dolarjev, medtem ko bi za povprečno novogradnjo v ZDA okrog pol milijona dolarjev.

Tovrstni nakupi zgodovinskih nepremičnin niso v porastu le v ZDA, temveč povsod po svetu. Instagram profil Cheap Houses Japan ponuja tradicionalne japonske hiše s talnimi oblogami tatami in lesenimi terasami. Prazni domovi so predvsem na ruralnih območjih države zaradi manjšanja števila starejšega prebivalstva in zgrinjanja mladih v mesta. Približno 14 odstotkov vseh hiš na Japonskem (skupaj okrog deset milijonov nepremičnin) je zapuščenih.

Raziskovalni inštitut Nomura napoveduje, da bi bilo do leta 2033 30 odstotkov vseh hiš na Japonskem lahko praznih. FOTO: Issei Kato/Reuters

Dani in Evan Benton, par iz Oregona, sta na otoku Omišima kupila dva rjokana, potem ko sta za enega odštela le 18.000 dolarjev. Nizko ceno po eni strani lahko pojasni večdesetletni padec jena glede na ameriški dolar, po drugi strani pa jo je smiselno pripisati razcvetu v gradnji, ki je sledil po drugi svetovni vojni. Kot posledica je v 21. stoletju svojo vrednost ohranilo le zemljišče, ne pa tudi gradbeni objekt.

Trend tudi v Evropi

V Skandinaviji lahko za nakup zgodovinske nepremičnine preverite instagram profil Cheap Nordic Houses, kjer oglašujejo vse od tradicionalnih hišic na Norveškem, s slamo kritih hiš na Danskem pa do nekdanjega neogotskega semenišča na Švedskem.

Robert in Kim Sehl, par iz Kalifornije, sta se leta 2020 odločila za nakup hotelske stavbe na vzhodu Nemčije, ki je bila nekdaj grad. Tam nameravata prihodnje leto odpreti lokal in restavracijo, za nepremičnino pa sta odštela le 85.000 dolarjev. Stavba je tri ure vožnje oddaljena iz Erfurta, kjer je Robert v otroštvu preživljal čas s starimi starši. Kljub popravilom, ki jih terja zgodovinsko poslopje, se je par navdušil nad zgodovino stavbe z vitraži in izrezljanimi lesenimi stropi. V kleti so našli tudi dvokilometrski predor, ki je bil uporabljen za tihotapljenje Judov do cerkve v mestu, preden so jih spravili iz nacistične Nemčije v sosednjo Češkoslovaško, manj kot deset minut vožnje stran.

Odločitev za nakup poceni zgodovinske nepremičnine izvira predvsem iz želje po lastništvu lastnega doma. Lastniki tovrstnih zemljišč ne želijo vse življenje živeti kot podnajemniki. »Privlačila naju je misel, da bova imela nekaj, kar bo zares najino,« je povedala Cristiana Peña, ki se je z možem Nickom odločila za nakup zapuščene cerkve v New Yorku.

Čeprav je po nakupu zgodovinskih nepremičnin potreben velik denarni vložek v popravila in obnovo stavbe, se vse več mladih, predvsem parov, odloča zanj. Glede na naraščajoče cene stanovanj in hiš v Sloveniji je morda le še vprašanje časa, kdaj se bo tudi pri nas pojavil instagram profil z naslovom »Poceni stare hiše Slovenija«.