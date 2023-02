Kurentovanje tudi v največjem slovenskem mestu izven Slovenije

Slovenskih kurentov ne pokopavajo le na Ptuju in drugje v domovini, v ameriškem Clevelandu so ta konec tedna izvedli že enajsto kurentovanje. S parado po ulicah, kjer so tradicionalni živeli slovenski priseljenci, in velikim praznovanjem v Slovenskem narodnem domu so spomnili, da med izseljenci v ZDA takšne prireditve niso le folklora. Clevelandsko kurentovanje je pomemben vsakoletni dogodek ponosno slovenskih Američanov, tudi tistih, ki ne govorijo več slovensko – ali pa še ne.

Kurenti v slovenskem predelu Clevelanda. Foto Barbara Kramžar

Bob in Zack, ki sta parado opazovala na aveniji Saint Clair, sta češkega rodu, a sta si z veseljem pogledala slovensko kurentovanje: »Tega mi nimamo!« Ob glavni aveniji slovenskega Clevelanda, kjer je še mogoče videti znano zveneče priimke na trgovinah, se je ustavil tudi upokojeni policist Janez Turek, katerega družina prihaja iz Novega mesta. Življenje v največjem slovenskem mestu izven Slovenije, kot pravijo poznavalci, je dobro, je povedal, a tudi rad obišče staro domovino.

Med kurentovanjem v Clevelandu niso manjkali niti zlobci. Foto Barbara Kramžar

Pridni slovenski priseljenci so se kmalu materialno dovolj opomogli za selitev v bogatejša predmestja, avenija Saint Clair pa z narodnim domom in cerkvijo Sv. Vida ostaja mesto spominov, nostalgije in druženja. V soboto so v narodnem domu in okrog njega našteli okrog petnajst tisoč ljudi.

Polka v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu. Foto Barbara Kramžar

Na paradi in fesivalu so poleg kurentov sodelovali ansambli polka in druge glasbe, za otroke so pripravili obsežne zabavne delavnice, v obilju je bilo kranjskih klobas, potice in druge hrane. Za to priložnost so zvarili celo posebno pivo, seveda imenovano Kurent, na koncu pa so s pokopom Pusta meščanom vrnili nadzor nad mestom.

Clevelandski Slovenci se zavrtijo povsod, kjer je slišati zvoke polke. Foto Barbara Kramžar

Slovencem v Clevelandu pri kurentovanju in drugem močno pomaga tudi domovina. V okrilju javnega sklada Slovenije za kulturne dejavnosti in slovenske generalne konzulke v Celovcu Alenke Jerak si je v Slovenskem narodnem domu mogoče ogledati tudi razstavo Plečnikove Ljubljane, velik del februarja pa so proslavljali slovenski kulturni praznik in druge prireditve. Spomnili so se stote obletnice smrti Ivana Tavčarja ter prikazali dokumentarni filma Borisa Petkoviča »LGBT_SLO_1984«, organizirali pokušine slovenskih vin, učenje polke in peke potice ter predstavili slovenski med in narodne noše. Vseh enajst dogodkov letošnjega kurentovanja si je ogledalo več kot 25 tisoč obiskovalcev.