Košček Slovenije v ameriškem srcu

V nadaljevanju preberite:

Prekmurski priseljenci v pensilvanskem Betlehemu, ki so se tja preselili v začetku dvajsetega stoletja ali še prej, so mislili, da so vindišarji, dokler ni Stephen C. Antalics Jr. ugotovil, da so v resnici Slovenci. »Tudi sam sem mislil, da sem vindišar, dokler me ni sin vprašal, kaj sploh je to, in mu nisem znal razložiti,« je povedal. »Nihče ni vedel. Začel sem torej raziskovati, in da sem ugotovil, za kaj gre, je bilo potrebnih sedemnajst obiskov v Evropi in devet let.«