Kurz odstopil s položaja kanclerja in predlagal naslednika

Iz politike se ne umika

FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Pritiski afere

FOTO: Georg Hochmuth/Afp

Daleč najmlajši avstrijski kancler doslej

35-letni Sebastian Kurz, ki je danes sporočil, da odstopa s položaja, je bil najmlajši avstrijski kancler doslej. Po zadnjih volitvah leta 2019, ko je že drugič prisegel na kanclerski položaj, je vlado oblikoval z Zelenimi.



Kurz se je rodil 27. avgusta 1986 na Dunaju učiteljici in inženirju. Po odlično opravljeni maturi se je vpisal na študij prava, a ga ni končal. Že med študijem je prevzel vodenje podmladka ljudske stranke (ÖVP).

Hitri uspehi

Leta 2013 je kot najmlajši zunanji minister v zgodovini Avstrije prevzel vodenje zunanjega ministrstva. Takrat je bil tudi najmlajši vodja diplomacije v EU. Član avstrijske vlade je sicer bil že od leta 2011. Pri 24 letih je Kurz namreč postal državni sekretar za integracije in je takrat veljal za najmlajšega člana kake avstrijske vlade.



Leta 2017 je sklenil koalicijo s svobodnjaki (FPÖ). Ko je prevzel kanclerski položaj, je bil star 31 let, s čimer je postal najmlajši voditelj vlade katere od držav EU in najmlajši kancler v zgodovini sodobne Avstrije. Znan je bil po svojem nasprotovanju jedrskemu orožju, trdemu stališču do migracij ter znižanju socialnih podpor za priseljence, tudi za tiste iz držav EU.

Kancler od leta 2017

Položaj avstrijskega kanclerja je prvič zasedal od decembra 2017 do maja 2019. Leta 2017 je tudi prevzel vodenje ÖVP. 27. maja 2019 mu je parlament izglasoval nezaupnico, potem ko je koalicija ÖVP in FPÖ razpadla zaradi korupcijske afere Ibiza, v katero se je zapletel tedanji vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache.



Na volitvah nekaj mesecev kasneje je ÖVP osvojila 37,5 odstotka glasov. Kurz je nato prejel mandat za sestavo nove avstrijske vlade in začel pogajanja z Zelenimi.



Potem ko so dosegli koalicijski dogovor, je pri 33 letih že drugič prisegel kot predsednik avstrijske vlade.

Zadnja afera

Afera, zaradi katere je danes odstopil, sega v čas, preden je postal kancler. Policija je namreč minulo sredo preiskala kanclerjev kabinet, finančno ministrstvo in prostore ljudske stranke zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.



Kurzevi zaupniki naj bi med letoma 2016 in 2018 naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje.



Zaradi afere so koalicijski partnerji Zeleni ocenili, da Sebastian Kurz ni več primeren za opravljanje nalog predsednika vlade.



Kurz sicer z dolgoletno partnerico Susanne Thier prav zdaj pričakuje prvega otroka. Med njegovimi hobiji je tudi plezanje. Lani je tako s slovenskim premierjem Janezom Janšo preplezal severno triglavsko steno.

Iz položaja kanclerja je danes zvečer odstopil, ki je sicer od srede naprej v soju luči korupcijske afere. Ekipa vladajoče ljudske stranke naj bi namreč z davkoplačevalskim denarjem podkupila medije, ti pa so mu pomagali do oblasti. Opozicija je zahtevala odstop premiera, zaupanje vanj so izgubili tudi koalicijski partnerji Zeleni.Kurz je še včeraj zatrdil, da je nedolžen in dejal, da ne bo odstopil kot kancler. V odstopni izjavi danes pa je povedal, da bo poskušal dokazati, da so obtožbe proti njemu neupravičene in dodal, da odstopa, ker gre za državo in ne zgolj zanj. V izjavi se je dotaknil tudi koalicijskih partnerjev, češ da so se postavili proti njemu, kar je označil za nepravično.Avstrijski kancler v odhajanju je predlagal tudi naslednika, in sicer zunanjega ministra in strankarskega kolega. S tem bi zagotovili stabilno vlado, je še poudaril.Kurz se sicer ne umika iz politike. Še naprej bo ostal na čelu ÖVP in bo tudi vodja strankine poslanske skupine v parlamentu.Kriza avstrijske vlade je izbruhnila v sredo, ko je policija preiskala kanclerjev kabinet, finančno ministrstvo in prostore ljudske stranke (ÖVP) zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu strankepredstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.Kurzevi zaupniki naj bi med letoma 2016 in 2018 naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje.