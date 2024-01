Lava dosegla hiše v pristanišču v islandskem Grindaviku

Lava, ki izteka po včerajšnjem izbruhu vulkana na jugozahodu Islandije, je včeraj popoldne dosegla prve hiše v bližnjem mestecu Grindavik, od koder so še pravočasno evakuirali prebivalce. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je stavbe zajel ogenj, lava pa je tekla po mestnih ulicah.

Kot danes poroča Al Džazira, je lava pritekla na obrobje majhnega ribiškega mesta in zajela domove, požgani so bili vsaj trije. Kot navajajo, poročil o smrtnih žrtvah ali poškodbah ni bilo, letalski leti pa niso bili prizadeti.

Oblasti so zaradi dogajanja včeraj razglasile izredne razmere, okoli 4000 prebivalcev Grindavika pa so še pred izbruhom ognjenika evakuirali, tako da človeška življenja niso ogrožena, so zagotovile oblasti.

Izbruh se je okoli 8. ure po srednjeevropskem času začel na polotoku Reykjaness, le nekaj južneje od kraja prvega izbruha, ki je območje prizadel 18. decembra decembra lani, je sporočil islandski meteorološki urad.

Eksplozije lave so vidne v bližini stanovanjskega naselja v jugozahodnem delu Grindavika. FOTO: Halldor Kolbeins/AFP

Povečana potresna dejavnost

Potresna dejavnost se je okrepila in tiste prebivalce bližnjega Grindavika, ki so se po decembrskem izbruhu vrnili na domove, so evakuirali okoli 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času. Prav tako so evakuirali hotel v bližnjem svetovno znanem kopališču s termalno vodo Blaa lonid (Modra laguna).

Islandska premierka Katrin Jakobsdottir je dejala, da so »razmere grozljive«. »Strašljivo je videti, kako blizu Grindaviku je izbruh,« je dodala.

Na obeh straneh nasipa, ki so ga začeli graditi severno od Grindavika, se je ob izbruhu v zemlji odprla razpoka, je pojasnil islandski meteorološki urad.

Islandski predsednik Gudni Johannesson je na omrežju X zagotovil, da življenja niso ogrožena, je pa lahko tamkajšnja infrastruktura. Letalske povezave za zdaj sicer niso ogrožene.

Oblasti pa pozorno spremljajo geotermalno elektrarno Svartsengi, ki oskrbuje 30.000 prebivalcev polotoka Reykjanes z elektriko in vodo. Delavci že od novembra gradijo zid za zaščito tega objekta.

Na Islandiji, kjer živi približno 370.000 ljudi je več kot 30 aktivnih vulkanov, zaradi česar je severnoevropski otok glavna destinacija za vulkanski turizem. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Črn dan za Islandijo

Predsednik Johannesson je v večernem nagovoru narodu dejal, da »upa, da se bodo razmere umirile, a se lahko zgodi vse«. Sredi negotovosti, s katero se sooča mesto, je Islandce pozval, naj »stopijo skupaj in imajo sočutje do tistih, ki ne morejo biti na svojih domovih«, poroča AFP. Dejal je, tako Al Džazira, da je to črn dan za Islandijo.

Grindavik leži kakih 40 kilometrov jugozahodno od prestolnice Reykjavik. V prejšnjem izbruhu ga lava ni dosegla, je pa že takrat večina prebivalcev zapustila domove in se ni več vrnila.

Že v sredo se je pripetila tragedija, ko je 51-letni delavec popravljal razpoko na vrtu, tla pod njim pa so nenadoma popustila in izginil je v globini. Intenzivno iskanje so v petek prekinili, ker je bilo območje zaradi vulkanske aktivnosti prenevarno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.