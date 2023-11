Le korak do humanitarne prekinitve ognja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so iz Katarja, Združenih držav, Izraela in območja Gaze danes ves čas prihajali optimistični signali, da bi po dolgih, najbolj brutalnih tednih v moderni zgodovini Izraela in Palestine vendarle lahko prišlo do pogajalskega preboja in nekajdnevnega humanitarnega premirja, so vse vpletene strani še usklajevale zadnje podrobnosti dogovora. Najprej je o tem, da je o »bližini« «dogovora o izmenjavi talcev in zapornikov ter o možnosti humanitarne prekinitve ognja iz Dohe, kjer se nahaja, spregovoril politični vodja Hamasa Ismail Hanija, v poznih popoldanskih urah pa se je oglasil tudi predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu. Sporočil je, da obstajajo razlogi za optimizem, potem pa – takšna je procedura – sklical najprej sejo vojnega, nato pa še »rednega« vladnega kabineta.