Nova direktorica Moderne galerije je Martina Vovk

Z ministrstva za kulturo so sporočili, da je Asta Vrečko za direktorico Moderne galerije imenovala dosedanjo vršilko dolžnosti direktorice, sicer pa kustosinjo in muzejsko svetovalko v galeriji Martino Vovk. Mandat ji začne teči z današnjim dnem.

Martina Vovk (1976), po izobrazbi doktorica znanosti, umetnostna zgodovinarka in literarna komparativistka, se je v Moderni galeriji zaposlila leta 2011 na oddelku za zbirke in razstave. Tam se je posvetila proučevanju zgodovine umetnosti in pripravljanju razstav, zlasti iz obdobja 20. stoletja.

V tem času je pripravila več večjih retrospektivnih in skupinskih razstav, prispevala strokovna besedila in uredila razstavne kataloge za razstave Gabrijela Stupice, Marija Preglja, Metke Krašovec, Andraža Šalamuna, Toneta Lapajneta, V.S.S.D. in Alena Ožbolta, za skupinsko slikarsko razstavo Čas brez nedolžnosti in nazadnje za razstavo feministične umetnosti Vedno na voljo. Opravljen ima strokovni izpit za kustosa, pridobila je naziv muzejska svetovalka in je članica več strokovnih žirij za likovno in vizualno umetnost.

Moderno galerijo je kot vršilka dolžnosti direktorice vodila od 1. junija 2023, potem ko je ministrstvo predčasno začelo postopek za razrešitev prejšnjega direktorja Aleša Vaupotiča, ki je nato odstopil. Je tudi komisarka za slovensko predstavitev na 60. Beneškem bienalu (projekt Nike Špan Skrivnost vrta zate).

Ob lanskem prevzemu funkcije vršilke dolžnosti direktorice je za Delo med drugim dejala, da si bo najprej prizadevala za normalizacijo delovnih procesov, medosebnih odnosov in za vzpostavitev konstruktivnega delovnega okolja, želela pa bi si tudi ponovnega sodelovanja z mednarodnimi sorodnimi institucijami.