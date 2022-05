Ljubezen mora postati močnejša od krogle

V nadaljevanju preberite:

Od začetka leta se je v Ameriki zgodilo že 27 strelskih napadov v šolah. V teh incidentih je bilo ubitih več kot 140 otrok in odraslih. Lani je bilo med takšnimi strelskimi napadi zadetih 250 ljudi, od katerih so 103 umrli, in to je bilo 50 odstotkov več žrtev kot v letu 2020, ko je bilo v takšnih tragedijah ubitih skoraj dvakrat več ljudi kot v letu 2017.

Vsakič ko se kje na svetu zgodi takšen množični poboj, se vsi sprašujejo, kje je tukaj odpovedala družba. Seveda je v Ameriki ta problem tesno povezan s starim vprašanjem, zakaj del politikov pa tudi del družbe vztrajno zavrača prepoved posedovanja strelnega orožja. A Kevin je svoj zločin zagrešil z lokom in puščicami. Na Kitajskem v enaki meri narašča število tragičnih incidentov, v katerih se uboji dogajajo z noži. Kaj bi lahko rekli o rezultatu preiskave letalske nesreče kitajske družbe China Eastern 21. marca, v kateri se je prejšnji teden izkazalo, da se je po vsej verjetnosti eden od pilotov samomorilsko z letalom zabil v zemljo in tako usmrtil sebe in še 131 ljudi na poletu iz Kunminga proti Kantonu?