Ljudje čutijo potrebo po plemenitih rešiteljih

Dvanajstletno deklico iz mesta Bita Genet v Etiopiji je ugrabilo sedem moških, in to z namenom, da bi enemu od njih postala žena. Skrivali so jo v gozdu, jo pretepali in trpinčili. Nato pa so se pojavili trije levi. Pregnali so ugrabitelje in deklico varovali do teme, ko so prišli policisti. Velike mačke so dojele, da je zdaj deklica v dobrih rokah, umaknile so se in jim jo izročile kot darilo