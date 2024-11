Ljudje se vračajo na opustošeni jug Libanona, v Gazi genocid v polnem teku

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska, ki se mora v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja – ta temelji na resoluciji 1701 varnostnega sveta Združenih narodov, s katero se je zaustavila vojna med Izraelom in Hezbolahom pred osemnajstimi leti in pol – iz južnega Libanona v celoti umakniti, je danes izdala »policijsko uro«, ki velja v nočnih urah, obenem pa objavila seznam desetih, večinoma obmejnih vasi, kamor se ljudje ne smejo vrniti. To je le eden izmed pokazateljev, kdo je pri dogovarjanju o prekinitvi ognja – s pomembno ameriško in francosko vlogo – narekoval pogoje in vsebino.