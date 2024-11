Skrajno krhka prekinitev ognja pod izraelskimi pogoji

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojaška letala so cilje v Libanonu bombardirala praktično do trenutka, ko je obveljala prekinitev ognja. Bombe so v nočnih urah padle celo na središče Bejruta, tik pred četrto uro zjutraj pa je Izrael bombardiral tudi tri mejne prehode med Libanonom in Sirijo.

Ko je orožje – vprašanje za koliko časa – po dveh strahotnih mesecih na skoraj leto dni podlage vendarle potihnilo, je bilo zategadelj popolnoma jasno, da gre za prekinitev ognja, v kateri je pogoje narekoval Izrael. In to je bilo mogoče razbrati tudi iz besed predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, ko je ta v torek zvečer razglasil prekinitev ognja in povedal, da je eden od razlogov za zaustavitev napadov na Libanon tudi zamuda pri dostavi orožja. Ter ob tem namignil, da bo to prišlo kmalu, kar najverjetneje pomeni, da skrajno desne izraelske oblasti načrtujejo nadaljevanje vojne proti Hezbolahu.