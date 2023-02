London in Bruselj se pripravljata na zakop bojne sekire

Tri leta po uradnem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se London in Bruselj pripravljata na to, da bosta sklenila kompromis glede uveljavljanja severnoirskega protokola, ki velja za ključno odprto vprašanje brexita. Na pogovorih v Windsorju bo danes britanski premier Rishi Sunak gostil predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, s katero bosta poskušala odpraviti še zadnje prepreke, ki evropsko in britansko stran ločijo od sklenitve dogovora.

Severnoirski protokol velja za najbolj kontroverzen del ločitvenega sporazuma, ki ga je britanska vlada sklenila s sedemindvajseterico in na podlagi katerega je Združeno kraljestvo 31. januarja 2020 po skoraj pol stoletja članstva izstopilo iz EU. Namen protokola je bil preprečiti nastanek mejnih prehodov med Severno Irsko in Irsko, kjer je po novem tekla zunanja meja Unije, in sicer tako, da je sever Irskega otoka tudi po brexitu ostal del evropskega enotnega trga za blago.

Britanski premier Rishi Sunak in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen med podnebnim vrhom Cop27 v Šarm el Šejku. Foto: REUTERS

Toda rešitev se je po preteku prehodnega obdobja leta 2021 tako iz gospodarskega kot političnega vidika izkazala za problematično, saj je ustvarila vrsto ovir pri trgovanju med Severno Irsko in ostalimi deli Združenega kraljestva. Posledično je pripomogla k porastu političnih napetosti v regiji, kjer so še vedno živi spomini več desetletij trajajočega etnonacionalističnega konflikta.

Zaradi sporov glede protokola, ki mu v sedanji obliki nasprotuje znaten delež tamkajšnje probritanske skupnost, je Severna Irska že leto dni brez delujoče izvršne oblasti. Foto: Paul Faith/Afp

Ambicija Sunakove vlade in evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen je celostno rešiti nastale težave, in sicer s kompromisom, ki ne bi samo odpravil trgovinskih ovir, ampak tudi omogočil oblikovanje regionalne vlade na Severnem Irskem. Zaradi sporov glede protokola, ki mu v sedanji obliki nasprotuje znaten delež tamkajšnje probritanske skupnosti, je ta del Združenega kraljestva že leto dni brez delujoče izvršne oblasti.

Kot največji izziv za britanskega premiera se omenja ohranjanje enotnosti v vrstah njegove lastne konservativne stranke, zlasti glede vprašanja vloge, ki bi jo pri nadzorovanju uveljavitve spremenjenih pravil igralo sodišče EU v Luksemburgu. Sunakovi zavezniki po poročanju Financial Timesa ne pričakujejo, da bi lahko evroskeptični torijci ogrozili kakršen koli dogovor z EU. Podpora laburistične opozicije tudi zagotavlja, da bi ta v primeru glasovanja dobil zadostno podporo v spodnjem domu britanskega parlamenta.