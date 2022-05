Velike ovire na poti do oblikovanja nove vlade

Po enih najbolj odmevnih volitev v zadnjih dveh desetletjih je Severna Irska znova zakorakala v obdobje politične negotovosti. Največja unionistična stranka, ki mora v skladu z določili delitve oblasti vlado sestaviti skupaj z največjo proirsko stranko, v tem primeru zmagovalko volitev Sinn Féin, tega ne namerava storiti, vse dokler Londonu in Bruselj ne dosežeta znatnega napredka pri reševanju odprtih vprašanj glede pravil, ki urejajo status Severne Irske po brexitu.

Novo razmerje sil v regionalnem parlamentu bo, kot kaže, preizkusilo zapleteno ustavno ureditev Severne Irske. Demokratični unionisti (DUP), ki so na četrtkovih volitvah izgubili položaj največje parlamentarne stranke, so potrdili, da ne bodo sodelovali v novi regionalni vladi pod vodstvom zmagovalke, irske republikanske stranke Sinn Féin. Vzrok za to je po besedah njihovega voditelja Jeffreyja Donaldsona škoda, ki jo severnoirskemu gospodarstvu, s tem pa tudi politični stabilnosti in principu politike konsenza, povzroča severnoirski protokol, eden od ključnih delov ločitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki mu velik del unionistične skupnosti že dlje časa odločno nasprotuje. »To vprašanje se mora rešiti,« je Donaldson sporočil po sestanku z Brendanom Lewisom, britanskim ministrom, zadolženim za Severno Irsko.

V stranki upajo, da bodo na ta način prisilili London, da zavzame odločnejše stališče glede protokola in pravil trgovanja, ki so bila z njim uvedena. Britanska vlada je v preteklem letu v pogajanjih z EU zagovarjala stališče, da je treba protokol spremeniti, saj da ta omejuje trgovanje med Severno Irsko in drugimi deli Združenega kraljestva. Toda Unija še naprej vztraja pri tem, da se rešitve za morebitne težave išče znotraj obstoječega pogodbenega okvira. Evropski predstavniki so v zadnjih tednih tudi opozorili britansko stran pred uvajanjem kakršnih koli enostranskih sprememb.

Vodja DUP Jeffrey Donaldson med odgovarjanjem na vprašanja novinarjev. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Nekateri predstavniki britanske vlade vseeno menijo, da bo protokol treba spremeniti, če ne drugega zaradi politične situacije na Severnem Irskem. DUP ima kot največja probritanska stranka v regionalnem parlamentu moč, da prepreči oblikovanje nove vlade, med drugim tako, da ne nominira kandidata za namestnika prvega ministra. V tem primeru bi morala Severno Irsko voditi začasna vlada, kar bi verjetno še poglobilo trenja med unionističnim in nacionalističnim polom. Podpredsednica Sinn Féin in kandidatka za naslednjo prvo ministrico Michelle O'Neill je danes poudarila, da je reševanje težav s protokolom naloga britanske vlade in EU, svoje tekmece iz vrst DUP pa opozorila, da volivci in gospodarstvo ne bodo talci njihove stranke.

Ključni cilj ostaja nespremenjen

Infografika: Delo

Izid volitev je predvidljivo povzročil pretres. Še nikoli od sklenitve velikonočnega sporazuma, s katerim je bil leta 1998 na Severnem Irskem kodificiran mir, se ni zgodilo, da bi največje število glasov prejela katera od proirskih strank. Triindvajset let zatem, ko je Severna Irska dobila svojo prvo regionalno vlado, v kateri so sedeli predstavniki obeh sprtih strani, je to naposled uspelo Sinn Féin, nekdanjemu političnemu krilu Irske republikanske armade.

Za zmago se je stranka morala precej odmakniti od svojih korenin, predvsem pa manj govoriti o svoji ključni programski prioriteti, združitvi Severne Irske in Irske v skupno državo. To seveda ni pomenilo, da je ta cilj opustila, ampak da je njegovo uresničevanje zgolj preložila v prihodnost. Vodja stranke Mary Lou McDonald je prepričana, da bo v prihodnjem desetletju na otoku izveden referendum o združitvi obeh Irsk in da se morata tako Združeno kraljestvo kot Irska začeti pripravljati nanj. »Zavedati se moramo, da so pred nami spremembe,« je poudarila v nedavnem intervjuju za CNN.

Prihodnost Severne Irske je bila v minulih dneh predmet razprav tudi v Londonu in Dublinu, kjer dvomijo, da je izid tokratnih volitev možno interpretirati kot velik korak v smeri združitve otoka. Predstavniki britanske vlade so v zadnjih dneh poudarili, da je izvedba referenduma o tem vprašanju ustavna dolžnost Združenega kraljestva, a šele takrat, ko bo možnost združitve uživala jasno podporo večine severnoirskih volivcev. Tudi v Dublinu so prepričani, da Severna Irska še ni na tej točki.