Lukašenkove gangsterske metode pretresle Bruselj

V nadaljevanju preberite:

EU kot odziv na zaostrovanje na poljsko-beloruski meji intenzivno pripravlja nov sveženj sankcij. Tarča bodo tudi letalske družbe iz tretjih držav, ki sodelujejo pri prevozu migrantov v Belorusijo. Ti so nato napoteni proti EU. Režimu Aleksandra Lukašenka očitajo, da izkorišča migrante za politične cilje in ogroža njihova življenja. Kot odziv na zadnje dogajanje je EU že zamrznila vizumske olajšave za beloruske uradnike. Glede vloge Moskve in podpore Vladimirja Putina Lukašenkovemu režimu pri pritisku na EU nočejo ugibati.