Lula da Silva prejel potrdilo o zmagi na predsedniških volitvah v Braziliji

Bivši in bodoči predsednik Brazilije Luiz Inácio Lula da Silva je v ponedeljek na slovesnosti dobil certifikat oziroma potrdilo njegove zmage 30. oktobra v drugem krogu predsedniških volitev proti sedanjemu predsedniku države Jairju Bolsonaru. Lula bo položaj predsednika države uradno prevzel 1. januarja. 77-letni levičar in član brazilske delavske stranke (PT) je na slovesnosti malce zajokal od ganjenosti. Pohvalil je pogum brazilskih volivcev, da so dali potrdilo nekomu, ki so ga v preteklosti tolikokrat napadli, ker nima univerzitetne diplome.

Lula je že vodil Brazilijo od leta 2003 do leta 2010, ko je zapustil položaj kot najbolj popularen predsednik v zgodovini države. Nato so ga obtožili korupcije, mu sodili in ga za 18 mesecev poslali v zapor, ki ga je zapustil novembra 2019.

Brazilsko vrhovno sodišče je obsodbo razveljavilo in Lula se je lahko ponovno potegoval za položaj predsednika države. Vrhovni sodniki so ugotovili, da je bil sodnik Sergio Moro v tem primeru pristranski. Moro je potem postal tudi pravosodni minister v Bolsonarovi vladi.